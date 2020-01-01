تطوير خوذة ذكية للكشف عن مصابي كورونا في دبي

طورت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تقنية مبتكرة من أجل تشخيص الإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد الذي يجتاح العالم، عبارة عن خوذة ذكية تتيح للمسعفين قياس درجة حرارة المحيطين به، بمجرد النظر إليه.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي قال إن الخوذة الذكية تحت التجربة حالياً، وتأتي في إطار جهود المؤسسة لتوفير أحدث الأجهزة والمعدات الإسعافية في العالم، وتدريب مسعفي دبي عليها، من أجل توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة الصحية".

وأضاف مدير المؤسسة الإماراتية أن "آلية عمل الخوذة هي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يبرمجها المسعف إلكترونياً وويربطها ببرنامج ذكي على الهاتف الذكي، وتتيح للمسعف قياس درجة حرارة الشخص بمجرد النظر إليه باستخدام الخوذة، وبالتالي تحديد احتمالية إصابته بـ كوفيد-19، واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتابع خليفة الدراي أنه من المقرر أن تُختبر الخوذة الذكية للعمل داخل الأبنية وخارجها لقياس فاعليتها في اكتشاف وفحص الحالات حسب درجة حرارة الجو.

جدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة سجلت حتى الآن 4123 حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد كورونا، تعافى منهم حوالي 825 حالة، وتوفي 25 منهم بسبب كوفيد-19.