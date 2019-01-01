فيديو.. شرطة بنما تغني للمواطنين في العزل المنزلي

أدى رجال الشرطة في أحد أحياء عاصمة بنما، إحدى دول أمريكا الجنوبية، أغنيات عدة لتسلية السكان المحتجزين في المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهم يرتدون زيهم الرسمي وأقنعة وقفازات، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، نقلا عن وكالة "فرانس برس".

20 دقيقة من الأغاني شاهدها سكان حي سان فرانسيسكو

وخرج السكان إلى الشرفات في حي سان فرانسيسكو، يشاهدون غناء الشرطة لمدة عشرين دقيقة، وقدموا العديد من الأغاني بما فيها "أمور إي كونترول" و"باتريا " للفنان البنمي روبين بلاديس، إضافة إلى "كولور إسبيرانزا" للأرجنتيني دييجو توريس، و"وي آر ذي تشامبينز" لفرقة الروك البريطانية "كوين"، ورقص المشاهدون الذين حمل بعضهم أعلام بنما داخل شرفاتهم تجاوبا مع تلك الأغاني.

وقال مفوض الشرطة فيليبي كروز، إن هناك معايير يتعين علينا جميعا مراعاتها، السكان في شققهم في مساحة ضيقة ونحن نحاول أن نجلب لهم القليل من السعادة والفرح والأمل والإيمان، مضيفا: "سنواصل القيام بذلك في نهاية كل أسبوع، حتى نقضي على فيروس كورونا بدلا من أن يقضي علينا".

وتشير أحدث الأرقام الرسمية في بنما إلى تسجيل 3400 إصابة بـ"كوفيد 19"، من بينها 87 حالة وفاة، وبهدف الحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، فرضت الحكومة تدابير عزل صارمة.