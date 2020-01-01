"عندهم مستقبلات للفيروس".. كورونا يصيب ويقتل المدخنين أكثر من غيرهم

المدخنون هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بأعراض عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الحادة، التي تسببها الإصابة بالفيروس التاجي، وتؤدي إلى وفاتهم، وتوصل العلماء إلى أن ذلك ربما بسبب أن رئتيهم تحتوي على وفرة من نقاط الدخول التي يمكن للفيروس استغلالها.

تبدأ عدوى كورونا في مستقبلات ACE2، وهو بروتين يقع على سطح الخلايا في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، ويجب أن يتصل كورونا بمستقبل ACE2 من أجل حقن مادته الوراثية في الخلايا وتكرارها وانتشارها.

وتشير أبحاث أولية جديدة إلى أن الرئتين المعرضتين لدخان السجائر تتراكم فيها أعدادا غير طبيعية من مستقبلات ACE2، مما قد يجعل هذا العضو عرضة للتلف الذي يحدثه الفيروس التاجي.

وقال جايسون شيلتزر، الباحث المشارك في مختبر كولد سبرينج هاربور في نيويورك، لـ Live Science: "المدخنون أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 من الأفراد غير المدخنين، وزيادة مستقبلات ACE2 قد تكون أحد الأسباب".

وأضاف شلتزر: "التدخين يفعل الكثير من الأشياء للجسم، وومن المحتمل أن تأثير التدخين على مستويات ACE2 ليس العامل الأكثر أهمية".

وتشير الدلائل المتزايدة إلى أنه، مقارنة بغير المدخنين، يواجه الأشخاص الذين يدخنون السجائر خطرا أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة والوفاة بسبب عدوى "كوفيد 19".

على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على أكثر من 1000 مريض في الصين، نشرت في مجلة New England Journal of Medicine، أن المدخنين الذين يعانون من كورونا المستجد أكثر عرضة للتدخلات الطبية المكثفة من أولئك الذين لم يدخنوا، بسبب أن إصابتهم تكون حرجة.

وذكر جابر القحطاني، الباحث في طب الجهاز التنفسي بجامعة "كوليدج" لندن، أن المدخنين قد يكونون عرضة بشكل خاص لـ"كوفيد-19" لعدة أسباب، لكن فرضية مستقبلات ACE2 "توفر رابطا ميكانيكيا شموليا" بين التدخين والعدوى الشديدة.

وأضاف أنه إذا عززت الأبحاث المستقبلية الصلة بين كمية المستقبلات وشدة المرض، فمن الممكن استخدام الأدوية التي تمنع أو تقلل حساسية مستقبلات ACE2 كعلاجات.

وفي الدراسة الجديدة وجد الباحثون أن احتوت رئة المدخنين على مستقبلات ACE2 بنسبة 40% إلى 50% أكثر من تلك غير المدخنين، وتختلف كمية مستقبلات ACE2 حسب سنوات العبوة، وهو مقياس لعدد علب السجائر التي يدخنها الشخص يوميًا مضروبًا في عدد السنوات التي يدخن فيها الشخص، على سبيل المثال، بين المدخنين الذين خضعوا لجراحة صدرية، أظهر الأشخاص الذين يدخنون أكثر من 80 عامًا للعلبة زيادة بنسبة 100% في مستقبلات ACE2 مقارنة بالأشخاص الذين يدخنون أقل من 20 عاما.

وشدد شيلتزر وسميث على أنه في حين أن الأعداد الكبيرة من مستقبلات ACE2 قد تفسر سبب إصابة المدخنين بشدة بمرض كرونا المستجد، فإن العلاقة الدقيقة بين ACE2 والتشخيص المرضي "لا تزال بحاجة إلى إثبات".

وبشكل عام، يواجه المدخنون بالفعل خطرا متزايدا للإصابة بالعدوى الفيروسية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى ضعف جهاز المناعة لديهم وتلف الأنسجة والالتهابات المزمنة في الجهاز التنفسي.