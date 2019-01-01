بلازما المتعافين من الفيروس.. هل تصلح في علاج كورونا مستقبلا؟

في إطار البحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) نسمع عن الكثير من النتائج والتوقعات والدراسات التي توصل إليها العلماء، ومن ضمنها فكرة استخدام أجسام مناعية مضادة للفيروس من مرضى تعافوا من كورونا لعلاج مصابين آخرين يعانون من صعوبة التنفس على تاريخ قديم يرجع إلى عهد الإنفلونزا الإسبانية.

ماهي بلازما المتعافين من كورونا

وفي بداية القرن الماضي، استخدمت هذه الطريقة والتي تسمى "العلاج ببلازما المتعافين من المرض"، لدعم مناعة المصابين الذين أنهكهم المرض بواسطة مناعة مرضى استطاعوا مكافحة الفيروس، بحسب موقع "24".

وحديثا جرى استخدام العلاج ببلازما المتعافين في علاج بعض حالات الإصابة بفيروس زيكا وإيبولا وسارس وإنفلونزا الطيور.

ويعتبر الكثيرين أن هذه طريقة واعدة، لكنها لا تزال قيد التجربة على عدد محدود من المرضى الذين تدهورت حالتهم في كندا والولايات المتحدة.

وعندما جرى تطبيق هذه الطريقة في الصين على 11 مصابا كانت النتائج واعدة، وتضاءلت بالفعل الأعراض التنفسية بشكل كبير بعد حقن المصابين بالبلازما بـ3 أيام.

ولكن لا تزال التجارب السريرية باستخدام بلازما المتعافين من المرض محدودة في آسيا وأمريكا الشمالية، بعد أن كانت نتائجها الإيجابية هي تحسن حالة المصابين الذين جرى حقنهم، وعدم احتياجهم إلى أجهزة تنفس اصطناعية بعد الحقن بالبلازما، حيث يتطلب التوسع في استخدام بلازما المتعافين في العلاج مزيدا من الدراسات عن استجابة ذوي المشاكل الصحية المختلفة لهذا العلاج.

وفي الوقت الجاري، تتجه دول عديدة في آسيا وأوروبا إلى استخدام البلازما المناعية للمتعافين مع الحالات الخطرة لـ كورونا.