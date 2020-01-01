وفيات كورونا تتخطى السرطان وأمراض القلب في الولايات المتحدة

أظهرت دراسة إحصائية حديثة أعدتها طبيبة أمريكية أن مرض "كوفيد 19"، بات يقتل من الأمريكيين أكثر من أمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلا عن مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

خسائر فيروس كورونا المستجد تخطت السرطان وأمراض القلب

وأوضحت الطبيبة ماريا دانيليتشيف، أن خسائر فيروس كورونا المستجد تخطت السرطان وأمراض القلب، بعد أن قفز متوسط معدل وفياته في الولايات المتحدة خلال يوم واحد إلى 1970 شخصا، قياسا بالأيام الأخيرة.

جاء ما سبق ذكره من خلال مخطط بياني أعدته دانيليتشيف، مبينا أن هناك 1774 حالة وفاة في اليوم بسبب أمراض القلب، و1641 تُعزى إلى السرطان.

استمرار ارتفاع عدد الوفيات بحائحة "كوفيد 19" في الولايات المتحدة

وتأتي نتائج الدراسة مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات بحائحة "كوفيد 19" في الولايات المتحدة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، إذ تجاوزت الوفيات 16600 بحلول نهاية يوم الخميس، بزيادة أكثر من 12 ألف حالة وفاة من البيانات التي نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" قبل 8 أيام فقط.

والثلاثاء الماضي بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة 1939، وهو أعلى عدد وفيات في يوم واحد بين جميع دول العالم، منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.

وقبل أسبوع ، أظهر الرسم البياني الذي يستشهد بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومصادر أمريكية أخرى، أن وباء "كوفيد 19" احتل المركز الثالث كسبب رئيسي للوفاة بالأمراض في الولايات المتحدة، بمتوسط ​​975 حالة وفاة تقريبا في اليوم.

ويوم 22 مارس، أظهر الرسم أن معدل الوفيات اليومي بسبب فيروس كورونا قد بدأ في الارتفاع، متجاوزا حالات الوفاة بالأنفلونزا والالتهاب الرئوي والانتحار، وكذلك أمراض الكبد والكلى، وفي المقابل، قدّر جيمس لولر المختص في شؤون الصحة العامة بجامعة نبراسكا، أن الولايات المتحدة ستشهد وفاة نحو 480 ألف شخص خلال عام واحد، إذا ظلت معدلات العدوى والوفيات ثابتة في الأشهر المقبلة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وبالتالي فإن وفيات "كوفيد 19" وفق ذلك التقدير، ستبقى أقل من وفيات السرطان التي تقتل 600 ألف أمريكي سنويا، وأقل أيضا من وفيات أمراض القلب التي تقضي على حوالي 650 ألف أمريكي في العام.