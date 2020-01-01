لحماية أنفسهم من كورونا.. 5 نصائح لمقدمي الرعاية الصحية

يعد مقدمو الرعاية الصحية أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، نظرًا لتعامل معظمه بشكل دائم مع حالات مصابة بالجائحة العالمية، وكذلك تعامل الآخرين مع حالات قد تحمل بعض الفيروسات والأوبئة الأخرى.

ويجب على الأطباء توخي الحذر أثناء التعامل مع مرضى كوفيد-19، لذلك نرصد لكم 5 نصائح يجب على مقدمي الرعاية الصحية اتباعها، بحسب موقع وزارة الصحة المصرية الخاص بمتابعة كافة الأحداث المتعلقة بالجائحة العالمية.

1- غسل اليدين بالصابون أو فرك اليدين بمعقم لمدة لا تقل عن 40 ثانية، وذلك في الحالات التالية:

- قبل التعامل مع المريض.

- قبل البدء في أي إجراءات تتطلب النظافة والتعقيم.

- بعد التعرض لسوائل الجسم التي قد تمثل خطرًا.

- بعد التعامل مع المرضى والبيئة المحيطة بهم.

- قبل ارتداء معدات الوقاية الشخصية وبعد نزعها.

2- يجب اتباع ممارسات النظافة التنفسية داخل مرافق الرعاية الصحية، بتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وينبغي توصية الآخرين بذلك.

3- يجب ارتداء كمامة طبية أثناء التعامل الروتيني مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية حادة.

4- عند القيام بإجراء خاص مثل تركيب الأنابيب يجب ارتداء الأشياء التالية:

- رداء طويل الأكمام.

- قفازات.

- نظارات واقية للعينين.

- كمامة مرشحة للجسيمات مثل كمامة N95.

5- يجب إبلاغ السلطات المعنية بمرضك على الفور، في حالة السعال أو العطس أو الشعور بالحمى بعد تقديم الرعاية لمريض مشتبه في إصابته بالمرض.