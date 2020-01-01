لتحميل الألعاب مجانا.. جوجل تطرح خدمة جديدة لمستخدميها خلال الحجر الصحي

10:39 ص | الجمعة 10 أبريل 2020
جوجل تطرح خدمة جديدة لمستخدميها

جوجل تطرح خدمة جديدة لمستخدميها

كتب: وكالات

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فرض الحجر الصحي في العديد من دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، دفع شركة جوجل لإتاحة خدمة Stadia للألعاب الإلكترونية بالمجان للمستخدمين، وذلك بداية من 8 أبريل الموافق يوم الأربعاء الماضي على أن يستمر لمدة شهرين، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت جوجل عبر موقعها الرسمي، أن الخدمة ستكون متوفرة بالمجان لمدة شهرين للمشتركين بها في 14 دولة، ومن لا يملك اشتراكا سابقا في الخدمة عليه أن يسجل دخوله في Google Stadia عبر حساب جديد خلال يومين اعتبارا من 8 أبريل الجاري، ليتمكن من الاستفادة من الميزة الجديدة.

ويتوقع الخبراء في جوجل، أن هذه الخطوة ستساعد في التخفيف عن العديد من الأشخاص خلال فترة الحجر الصحي للحد من انتشار كورونا، وتحفزهم على البقاء في المنازل وعدم الاختلاط بالآخرين.

وسيحصل المستخدمون عبر الخدمة المجانية، على عدد من ألعاب الفيديو مثل: The Collection، وDestiny 2، وGrid، و Gylt، وSteamWorld Dig 2، وSteamWorld Quest: Hand of Gilgamech، وSpitlings، وSpitlings.

وجدير بالذكر، أن هذه الخدمة يمكن الوصول إليها عبر أي حاسوب محمول أو مكتبي أو حتى هاتف ذكي عبر متصفح "كروم" التابع لجوجل، ويمكن التحكم بالألعاب عبر جهاز التحكم الجديد Stadia Controller.

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