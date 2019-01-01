أبرزها الحفاظ على رسائلك الشخصية.. واتساب يطرح 4 مميزات جديدة

01:30 ص | الخميس 09 أبريل 2020
واتساب

واتساب

كتب: وكالات

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تعمل منصة "واتساب" أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، على تقديم تحديثات جديدة بشكل مستمر لراحة مستخدميها، لذلك قررت إضافة 4 مميزات جديدة.

وتداول موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا حول أبرز الميزات الجديدة الموجودة عبر نسخة "واتساب بيتا" التجريبية في نظام تشغيل "أندرويد"، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي، والتي جاءت كالتالي:

البحث المتقدم

يسمح للمستخدم بالبحث داخل رسائل الدردشة بصورة أكثر دقة وحتى حول الكلمات المتشابهة ومختلفة في حروف أو همزات فقط، وكذلك البحث بين الوسائط والصور وحتى الإيموجي.

كلمة المرور

يسمح "واتساب بيتا" بإمكانية وضع كلمة مرور لتخزين النسخ الاحتياطية للدردشات في التطبيق بصورة سرية وشخصية لا يمكن أن يعرفها أحد، ولا يمكن تسجيلها على خوادم واتساب أو فيسبوك.

إصلاح عطل

يصلح تحديث واتساب كذلك عطل ظهر لدى بعض المستخدمين من فقدانهم مكتبة الوسائط الخاصة بالتطبيق.

التنزيل التلقائي

يمكن تحميل ميزة جديدة بحيث يتم من خلالها تنزيل تلقائي للوسائط من أي دردشة سواء صور أو مقاطع فيديو أو مستندات أو صوت لأي حساب أو شخص بصورة منفردة، أو تعطيل هذا التنزيل على حسب الرغبة.

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