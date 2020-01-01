"هل له علاقة بكورونا؟".. سر ظهور عدسة مكبرة على بعض رسائل واتساب

08:40 م | الثلاثاء 07 أبريل 2020
واتساب يحارب كورونا

واتساب يحارب كورونا

كتب: وكالات

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بدأ تطبيق واتساب مجموعة من الإجراءات الجديدة من شأنها أن تكون مفيدة في مكافحة وباء كورونا المستجد، حسبما أشار موقع "تايمز نيوز ناو".

وسيعمل واتس آب على الحد من تكرار الرسائل المحولة للحد من انتشار الأخبار المزيفة، كما سيعرض قريبا رمز العدسة المكبرة، بجوار الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر. 

 "العدسة المكبرة" التي ستظهر بجوار تلك الرسائل ستطلب من المستخدمين إجراء بحث على الويب قبل المتابعة والمشاركة مع الأصدقاء أو العائلة.

خطوات واتساب لمحاربة الأخبار المزيفة

وستساعد  تلك الطريقة على اكتشاف الشخص إذا كانت تلك المعلومة المعاد توجيهها صحيحة أم مزيفة، وستتيح عملية البحث عن تلك المعلومات، إمكانية الوصول إلى الأخبار والمعلومات من مصادرها الأصلية، واكتشاف المعلومات المزيفة والإبلاغ عن أنها مزيفة.

وأشار المتحدث باسم واتس آب لقسم التطوير، إلى اهتمامهم بصورة كبيرة مكافحة انتشار الأخبار المزيفة، فنحن نحظر مليوني حساب شهريًا لمحاولتهم إرسال رسائل مجمعة أو آلية، مضيفا "نعمل على ميزات جديدة للمساعدة في تمكين المستخدمين من العثور على مزيد من المعلومات حول الرسائل التي يتلقونها والتي تمت إعادة توجيهها عدة مرات".

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا عن مركز معلومات "واتس آب فيروس كورونا" بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ويونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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