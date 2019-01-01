هل يختفي كورونا في الصيف والطقس الحار؟.. علماء يكشفون للبيت الأبيض

قالت لجنة علمية مرموقة للبيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إنه لا يبدو أن الفيروس التاجي المستجد الذي يجتاح العالم كورونا، سيختفي بمجرد ارتفاع درجة حرارة الطقس.

وتأتي هذه الاستنتاجات بعد أيام قليلة من تصريحات لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ادعى فيها أنه "عندما يزداد الجو دفئا سوف يزول الفيروس بأعجوبة"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأكد أعضاء لجنة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم في رسالتهم إلى البيت الأبيض، إن البيانات مختلطة حول ما إذا كان الفيروس التاجي ينتشر بسهولة في الطقس الدافئ كما يحدث في الطقس البارد، ولكن قد لا يهم كثيرًا نظرًا لقلة عدد الأشخاص في العالم المحصنين ضد الفيروس التاجي.

وتابع أعضاء الأكاديمية "هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الفيروس التاجي قد ينتقل بكفاءة أقل في البيئات ذات درجة الحرارة والرطوبة المحيطة المرتفعة؛ ومع ذلك، نظرًا لقلة مناعة المضيف على مستوى العالم، فإن هذا الانخفاض في كفاءة العدوى قد لا يؤدي إلى انخفاض كبير في انتشار المرض دون تبني التدخلات الصحية العامة الرئيسية".

واستند العلماء في رسالتهم إلى مثال، وهو دراسة تفشي المرض في الصين، التي أظهرت أنه حتى في ظل ظروف درجات الحرارة والرطوبة القصوى، انتشر الفيروس "أضعافا مضاعفة"، إذ وجدوا أنه في هذه الظروف، فإن كل شخص مصاب ينقله إلى ما يقرب من شخصين آخرين في المتوسط.

أرسل العلماء الرسالة إلى كلفن دروجماير في مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا.