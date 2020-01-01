صور.. جثث ضحايا كورونا تتراكم في شوارع الإكوادور: مش ملاحقين يجمعوها

01:11 ص | الأحد 05 أبريل 2020
جثث ضحايا كورونا في شوارع الإكوادور

جثث ضحايا كورونا في شوارع الإكوادور

كتب: مصطفى الصبري

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تسبب الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم في أزمة مرعبة في الإكوادور، تتعلق بجثث الضحايا، حيث في جواياكيل أكبر مدينة في البلاد، تُترك جثث ضحايا كوفيد-19 في الشوارع أو يُحتفظ بها داخل منازل لأيام.

رسميا، تم الإبلاغ عن 120 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد، مع أكثر من 80 في غواياكيل، لكن الرئيس لينين مورينو يقول إن الأرقام ربما غير دقيقة لأن السلطات لم تتمكن من مواكبة انتشار الفيروس، وأشار في تعليقات متلفزة: "الواقع يتجاوز دائمًا عدد الاختبارات والسرعة التي يمكننا من خلالها التصرف"، بحسب موقع "news" الأسترالي.

وتابع مورينو أنه تم تكليف وحدة من ضباط الشرطة والجنود بدفن ضحايا الفيروس التاجي كورونا، لكنهم يجمعون الآن ما يصل إلى 150 جثة يوميا من منازل في غواياكيل، بعدما كانوا يجمعون 30 فقط قبل عدة أيام.

في غضون ذلك، اشتكى السكان من أنه لا توجد طريقة للتخلص من رفات الأقارب بسبب الحجر الصحي الصارم وإجراءات حظر التجول المصممة لمنع انتشار الفيروس التاجي كورونا، لذا لجأ العديد من السكان المحليين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة، ونشروا مقاطع فيديو لأقاربهم ميتين في مساكنهم، وتركت عائلات أخرى جثثًا في الشارع للسلطات لتجمعها، وقيل إن بعضها ظل في الشارع لمدة ثلاثة أيام.

يشعر السكان المحليون بالقلق من أن الجثث قد تزيد من خطر انتشار المرض، بينما اشتكى آخرون من الرائحة، وقالت امرأة تدعى روزا روميرو، تعيش في المدينة، إن زوجها البالغ من العمر 43 عامًا، بوليفار رييس، توفي بعد أن عانى من أعراض كوفيد-19، وجثته بقيت داخل منزلها في منطقة فقيرة في شمال غواياكيل لأكثر من يوم لأن الأطقم المكلفة بإخراج الجثث لم تتمكن من الوصول لها.

تعمل الحكومة في الإكوادور حاليا على بناء "معسكر خاص" لضحايا الفيروس التاجي كورونا في غواياكيل، مع توقع استمرار ارتفاع عدد الموتى.

وشدد مورينو على أن العدد الإجمالي للوفيات في مقاطعة غواياس المحيطة بغواياكيل، التي يقطنها 3.8 مليون إكوادوري، من المتوقع أن يصل إلى ما بين 2500 و3500، وقال "نحن نبني معسكرا خاصا للذين ماتوا".

جدير بالذكر أنه تم تأكيد أكثر من مليون حالة إصابة بالفيروس التاجي في 181 دولة وتوفي أكثر من 58000 شخص.

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