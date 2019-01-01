"لو غُلب حمارك".. أبرز ألعاب الذكاء على السوشيال ميديا وإجاباتها

09:09 م | الخميس 09 أبريل 2020
أسئلة ذكاء

أسئلة ذكاء

كتب: منة العشماوي

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لم يقتصر حظر التجوال لتفادي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على دخول الناس المطبخ وإخراج طاقتهم ومواهب جديدة سواء للرجال أو النساء، حيث يحاول الكثيرون وجود حلول لقضاء وقت الفراغ الكبير بشتى الطرق، والجديد الآن هو تحديات الألعاب على مواقع السوشيال ميديا.

يتبادل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" صورا تحتوي على أسئلة ذكاء برسومات ويطلبون من قائمة الأصدقاء لديهم الإجابة عليها بعد أن استطاع الشخص الذي نشرها بالإجابة عليها والفوز من صديق آخر.

وتعددت ألعاب الذكاء حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل في حالة ازدياد معاها بسبب وقت الفراغ الطويل الذي يقضيه الناس الآن بسبب الحظر الذي فرضته الدولة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ساندرا فؤاد (29 عامًا)، أحد مستخدمي موقع "فيسبوك"، قالت لـ "الوطن": "لعب لذيذة وبتشغل الدماغ وتنميه، حاجة لذيذة أن الواحد يشارك بيها ويحاول يجاوب عليها"، كما ذكر إبراهيم محمد (33 عامًا): "اللعبة خلتني اتواصل مع ناس بقالي كتير مكلمتهاش ونضحك ونهرج ونحاول نوصل للإجابة الصح".

فيما قالت مي أحمد (28 عامًا) عن اللعبة: "أي حاجة تسلي الواحد في الحظر وحاجات لذيذة بدل حاجات ملهاش فايدة"، واتفق معها عبدالرحمن محمود (30 عامًا): "فكرة أنك تشغل وقتك بلعبة ذكاء أحسن من حاجات تانية ملهاش لازمة".

وفيما يلي أبزر ألعاب الذكاء بإجابتهم إذا لم تكن تستطيع حلها حتى الآن

 

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