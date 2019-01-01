طبيب شهير يحذر من خطر العزلة في المنزل ويقدم نصائح: ارقصوا وغنوا

العزل المنزلي
حذر الطبيب ومقدم البرامج التلفزيونية الأوكراني الشهير، يفجيني كوماروفسكي، المشاهدين من الآثار السلبية التي يمكن أن تسفر عنها العزلة الذاتية الطويلة.
ونصح الطبيب كل من فرضت عليه العزلة الذاتية أو الحجر الصحي لمدة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد إلى المزيد من التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها داخل المنزل، بحسب موقع "روسيا اليوم".
وأشار يفجيني إلى تطور السمنة في حال التقليص السريع للضغط البدني على جسم الإنسان المعزول في منزله، موجها نصيحة: "تحركوا ونظفوا منزلكم وارقصوا وغنوا ومارسوا الجنس كل يوم مرة واحدة وحتى مرتين إذا أمكن".
كما نصح الطبيب المشاهدين بعدم الإفراط في الأكل والمسكرات، والاستفادة من وقت الفراغ للتواصل مع ذويهم.
وسبق للطبيب أن دعا المشاهدين إلى تعقيم الملابس والأحذية بعد زيارة المتجر، كيلا ينقلوا الفيروس إلى منازلهم.
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