الحظر بيجوع.. باحثون يحذرون من إصابة السكان بالسمنة

02:25 ص | الخميس 09 أبريل 2020
الوزن الزائد

الوزن الزائد

كتب: وكالات

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بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في جميع دول العالم، لجأت الدول إلى فرض حظر التجوال مع التشديد على ضرورة التزام السكان منازلهم، ضمن إجراءات احترازية ووقائية اتخذتها في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس التاجي.

وكشفت دراسة حديثة، أن مكوث الناس في بيوتهم بسبب إجراءات الحجر الصحي  يدفعهم إلى التهام الطعام بشكل أكبر، وهو ما ينذر بزيادة الوزن، لاسيما في ظل عدم ممارسة النشاط البدني والتمارين الرياضية، نإذ يشعر الناس بالملل من البقاء بالمنزل ما يؤدي لتناولهم الطعام بشكل متكرر، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن موقع "شوسن إلبو".

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون بهيئة "SM C&C" الترفييهية، والتي شملت 4010 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، ممن اضطروا إلى البقاء في البيوت بسبب الحظر، أن 43% زاد وزنهم خلال الشهرين الأخرين، فيما يلم يتغير وزن 39%، وفقد 18% فقط أوزانهم.

وذكرت الدراسة أن النساء أكثر تأثرا بالزيادة في الوزن، وبلغت نسبة المتضررات 47%، بينما اقتربت النسبة وسط الرجال من 36 %، ويرجع سبب زيادة الوزن إلى قلة الحركة وزيادة تناول الطعام بسبب البقاء في البيت لفترات طويلة، وخاصة أن الكثيرون يعملون من المنزل حاليا.

ويوصي الخبراء بعدم الإفراط في تناول الطعام، خلال فترة الحجر، فضلا عن ممارسة بعض الحركات والتمارين الرياضية القابلة للتطبيق داخل البيت، ما دام الخروج إلى الأماكن العامة أمرا محظورا أو مقيدا في أغلب دول العالم، خلال الفترة الحالية.

 

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