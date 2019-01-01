فقد 80% من جمجمته.. وفاة الطفل المعجزة بعد كفاح 5 سنوات

حالة نادرة للغاية أصيب بها الطفل الصغير جاكسون جعلته محط أنظار الجميع، وكل من تقع عينيه عليه يعجب به على الفور على الرغم من فقدانه معظم جمجمته، ليفارق الحياة بعد كفاح دام خمس سنوات.

أصيب جاكسون بويل بعد ولادته بحالة نادرة تركت 80% من جمجته مفقودة، وهو عيب خلقي يعرف باسم "الصغير الدقيق" جعلت لديه 20% فقط من تكوين الجمجمة الطبيعي وأطلق عليه السكان اسم الصبي المعجزة، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال "براندون" والد الطفل المعجزة ويعيش بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، إن "جاكسون" كانت رأسه وفروة رأسه أصغر من المعتاد، ولم يتوقع الأطباء نجاته حتى عامه الأول إلى أنه تحدى الصعاب وفعل ذلك، وعلى الرغم من بلوغه 5 أعوام إلا أنه لم يكن يستطيع التحدث أو المشي، ولكنه كان تواصل مع الضوضاء.

وأكد والده أنه توفي بسلام شديد بين ذراعيه، ونشر صوره قبل وفاته على صفحة أنشأها خصيصا له وتعرف باسم "Facebook 'We Jaxon Strong"، إلا أنه حذفها بعد الوفاة.

وخلال الأسابيع الماضية تدهورت حالة "جاكسون" كثيرا، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لم يتمكن من النجاة ومات عن عمر الخامسة، ولكن ليس بسبب فيروس كورونا المستجد كما اعتقد البعض.

وقال "براندون" ناعيا ابنه الراحل "أحبك كثيراً يا جاكسون. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك مرة أخرى في يوم ما في حالتك المثالية، تجري وتضحك في السماء، استمتمع يا بني، لقد ربحت بكونك الولد الأكثر كمالا وأحلى وأقوى على الإطلاق".