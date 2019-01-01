"علشان ماتخرجش".. أطباء في خدمة الشعب للوقاية من كورونا "اسال استشير"

دائما ما يصطفون لخدمة بلادهم، ولا يتوانون عن خدمة الشعب في مختلف الظروف، فيسهرون الليالي لمساعدة المرضى والمحتاجين للعناية الطبية، هكذا حال الأطباء، جيش مصر الأبيض، الذين سخروا جهدهم لمساعدة الناس بطريقة مختلفة خاصة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.

أنشأ مجموعة من الأطباء بقيادة الدكتور أحمد العربي استشاري طب الأطفال، جروب خاصا للاتفاق على تقديم شيء جديد للشعب في ظل تفشي فيروس كورونا "اتفقنا على جروب للأطباء إننا نقدم يد العون والمساعدة للناس"، حيث توصلوا إلى أن يقدموا الاستشارات الطبية ويفحصون الحالات عبر الإنترنت.

نشر الأطباء المشاركون في المبادرة أرقام هواتفهم على مواقع التواصل الاجتماعي "عملنا المبادرة دي عشان محدش ينزل الشوارع ونتجنب الزحمة واحتمالية الإصابة والعدوى بالفيروس".

تتيح هذه المبادرة لكل من لديه استفسار طبي أن يراسل الأطباء عن طريق تطبيق واتس آب فقط، "تصف الحالة والسن والشكوى وذكر التاريخ المرضي إن وجد، ويصفون لكم العلاج كل واحد في تخصصه".

تعددت التخصصات من الأمراض الصدرية والحساسية للجراحة العامة والأورام، وطب وجراحة العين واستشارى الأنف والأذن والحنجرة، مرورا بأمراض النطق والكلام، بالإضافة إلى طب الأطفال والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية وأخصائي نساء وتوليد واستشاري الأمراض الباطنية والكبد والجهاز الهضمي والسكر والمناظير "حرصنا على عدم خروج حضراتكم من البيوت ويا ريت نوفر الخروج للعيادات والمستشفيات للحالات الحرجة والطوارئ" بحسب العربي.

وكانت مستشفيات جامعة عين شمس حرصت على صحة المواطنين في ظل الظروف الصحية العالمية الطارئة، والحرص على التزام المواطنين البقاء في منازلهم حماية لهم من خطر العدوى، تم تكثيف خدمة الطب عن بعد بالمستشفيات الجامعية.

ويتم تسهيل الحصول على الخدمة الطبية عن طريق تطبيق الواتس آب على الرقم المجانى التالي لطب المسنين 01050136035، ويتلقى أحد الاستشاريين الرسائل ويتم تصنيف حالة كل مريض، فحالة يتم تشخيصها أو متابعتها عن طريق الواتس اب، وحالة تحتاج استشارة صوت وصورة وسوف يرسل إليك في هذه الحالة رابط وميعاد تقابل فيه الاستشاري.