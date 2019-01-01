بسبب تغيرات مناخية.. ماذا سيحدث لثقب الأوزون في أبريل الجاري؟

في حدث جديد، وبعد تقلصه الشهر الماضي، أعلن خبراء في وكالة الفضاء الأوروبية، أن ثقب الأوزون الضخم فوق القطب الشمالي الذي نتج عن انخفاض درجات الحرارة في طبقة الستراتوسفير سينغلق في أواسط أبريل الجاري، بحسب الباحث دييغو لويلا من المركز الألماني للطيران والفضاء.

ثقب الأوزون بدأ بالتقلص منذ مارس الماضي

وبدأ عمود الأوزون فوق القطب الشمالي بالتقلص إلى المستوى الطبيعي الذي يعادل 2.2 وحدة دوبسون، وذلك منذ 14 مارس، بحسب صحيفة "البيان".

وتبلغ مساحة ثقب الأوزون فوق القطب الشمالي، نحو مليون كيلومتر مربع.

وسبب نشوء هذا الثقب هو ظروف جوية غير طبيعية بما فيها درجات الحرارة المنخفضة جداً في الستراتوسفير، ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى الأوزون، حسبما قال علماء مركز الفضاء الأوروبي.

ونادرًا ما تظهر ثقوب الأوزون الصغيرة فوق القطب الشمالي، بيد أن الثقب الحالي هو الأضخم من بين الثقوب التي ظهرت سابقًا.

يُذكر أن وجود الأوزون يحمي الحياة على الأرض من الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس.

ونشأت مساحة ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي سنوياً في فصل الخريف، ويستمر من 3 إلى 4 أشهر، وتبلغ مساحته 20-25 مليون كيلومتر مربع.