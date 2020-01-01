أخبار جيدة.. طبقة الأوزون تتعافى بشكل كبير

تعافت طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية بشكال كبير، وتوقفت بالفعل العديد من التغييرات المقلقة في الغلاف الجوي في نصف الكرة الجنوبي.

وتشير دراسة جديدة إلى أن بروتوكول مونتريال، اتفاقية عام 1987 لوقف إنتاج المواد المستنفدة للأوزون (ODSs)، يمكن أن تكون صاحبة الفضل في توقف بعض التغييرات المثيرة للقلق في التيارات الهوائية حول نصف الكرة الجنوبي، بحسب موقع "sciencealert".

تدور حول أقطاب كوكبنا على ارتفاع عال التيارات الهوائية السريعة المعروفة باسم التيارات النفاثة، وقبل نهاية القرن، كان استنفاد الأوزون يقود التيار النفاث الجنوبي إلى الجنوب أكثر من المعتاد، ولكن هذا انتهى بتغيير أنماط هطول الأمطار، وربما تيارات المحيطات أيضًا، ثم بعد عقد من الزمان أو ما بعد التوقيع على البروتوكول، توقف هذا الترحيل فجأة.. هل كانت صدفة؟

باستخدام مجموعة من النماذج والمحاكاة الحاسوبية، أظهر الباحثون الآن أن هذا التوقف المؤقت في الحركة لم يكن مدفوعًا بالتحولات الطبيعية في الرياح وحدها، ولكن تغيرات الأوزون هي التي تفسر سبب توقف زحف التيار النفاث فجأة.

وبعبارة أخرى، فإن الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة Nature، تقول إنه يبدو أن تأثير بروتوكول مونتريال قد أوقف مؤقتًا، أو حتى انعكس قليلاً، على الهجرة الجنوبية للتيار النفاث، وهذه أخبار جيدة في الواقع.

في أستراليا، على سبيل المثال، زادت التغييرات في التيار النفاث من خطر الجفاف من خلال دفع المطر بعيدًا عن المناطق الساحلية، وإذا انعكس الاتجاه، فقد تعود هذه الأمطار.

يقول إيان راي، الكيميائي العضوي من جامعة ملبورن والذي كان يعمل في الدراسة "إذا كانت طبقة الأوزون تتعافى، والدوران يتحرك شمالاً، فهذه أخبار جيدة جدا".

ومع ذلك، قد لا نحتفل لفترة طويلة، وفي حين أن التحسينات في تقليص اعتمادنا على المواد المستنفدة للأوزون سمحت بالتأكيد للأوزون بالتعافي إلى حد ما، فإن مستويات ثاني أكسيد الكربون تستمر في الزحف إلى أعلى وتعرض كل هذا التقدم للخطر.

في العام الماضي، وصل ثقب الأوزون في أنتاركتيكا إلى أعلى مستوى سنوي له منذ عام 1982، ولم يتم حل المشكلة، وقد يكون لهذا السجل علاقة بدرجات حرارة معتدلة بشكل غير معتاد في تلك الطبقة من الغلاف الجوي.

ما هو أكثر من ذلك، في السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة في المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون، قادمة من المناطق الصناعية في الصين، وتقول كيميائية الغلاف الجوي أنتارا بانيرجي من جامعة كولورادو بولدر: "نطلق على هذا وقفة، لأن اتجاهات دوران القطبين قد تستأنف أو تبقى مسطحة أو معكوسة.

بروتوكول مونتريال دليل على أنه إذا اتخذنا إجراءات عالمية وفورية يمكننا المساعدة في إيقاف بعض الضرر الذي بدأناه أو حتى عكسه، ومع ذلك، حتى الآن، فإن الارتفاع المطرد في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يذكرنا بأن أحد هذه الإجراءات لا يكفي ببساطة.