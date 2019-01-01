أحذر تجاهلها.. الأعراض الأقل ظهورا لفيروس كورونا

06:13 ص | الأربعاء 08 أبريل 2020
الصداع

الصداع

كتب: وكالات

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ظهرت العديد من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في الآونة الأخيرة، ومن بين الأعراض الرئيسية، هي درجة الحرارة العالية، أو السعال الشديد المستمر، ولكن يوجد بعض الأعراض الأخرى، الأقل ظهورًا التي قد يتجاهلها البعض.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن واحدًا من كل 6 أشخاص، يصاب بكورونا مع أعراضه الخطيرة، بحسب "روسيا اليوم".

وهناك أدلة متزايدة، تظهر أن أعراض كورونا، تمتد إلى أكثر من درجة الحرارة والسعال، وهناك عدد من الأعراض الإضافية، التي لا ينبغي تجاهلها، كونها قد تكون علامة على "كوفيد-19"، ونظرًا لمعاناة بعض المصابين منها، أبرزها كالتالي:

إرهاق عصبي

على الرغم من أنه لم يتم اعتباره رسميا، كأحد الأعراض المثبتة للمرض، فقد ذكر مرضى كورونا، أنهم يعانون من الإرهاق الذهني، ويمرون بتجربة ضباب الدماغ.

التهاب العينين

أفضل طريقة لوصف الإحساس بحرق العينين، هو مقارنتها بالحكة والتهيج، الذي قد تواجهك إذا كنت تعاني من حمى القش أو الحساسية الأخرى، ويمكن أن يحدث هذا النوع من الحكة والتهيج، عندما تكون بين الضباب الدخاني، والدخان والغبار والعفن وحتى الحيوانات.

ويعد الفرق الوحيد بين هذه الحالات وغيرها، هو حقيقة أن الفيروس هو من يثير هذه الأعراض وليس العوامل الخارجية.

الصداع

نشرت مجلة لانسيت، دراسة أوضحت، أن 8% من مرضى فيروس كورونا المستجد في مدينة "ووهان" الصينية بؤرة الجائحة العالمية، عانوا من الصداع.

الدوار

ومن الأعراض الأخرى لكورونا، الدوار أو الدوخة، والتي جرى الإبلاغ عنها في بعض الحالات، وذكرت Cleveland Clinic، أن نوبات الدوخة المتكررة، أو نوبات الدوار الشديد أو المفاجئ، يمكن أن تشير إلى خطر صحي أكثر خطورة.

فقدان حاسة الشم

أصيب عدد كبير من المرضى في كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا، بفقدان حاسة الشم.

ونظر فريق في King's College London إلى أكثر من 400 ألف شخص، أبلغوا عن أعراض "كوفيد-19"، ووجدوا أن أكثر من 18% من الحالات، أبلغت عن فقدان حاستي الشم أو التذوق.

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