"الصحة العالمية" تدرج لقاحا روسيا على قائمة اللقاحات الواعدة ضد كورونا

كشف معهد بطرسبورج لأبحاث اللقاحات والأمصال، اليوم الثلاثاء، عن إدراج اللقاح الذي يتم تطويره في روسيا حاليا على قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية، للوقاية من فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19".

وكانت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، ذكرت، أواخر الشهر الماضي، أن اللقاح الذي تقوم الوكالة بتطويره ضد فيروس كورونا سيكون جاهزا بعد 11 شهرا.

وصرح المكتب الإعلامي للمعهد، قائلا: "اللقاح المرشح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي يتم تطويره من قبل الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، مدرج في قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية"​​​، بحسب موقع "روسيا اليوم"، نقلا عن وكالة "سبوتنيك".

والجدير بالذكر أن عدد مصابي كورونا حول العالم تخطى حاجز المليون مصاب، وبلغ عدد الحالات المتعافية أكثر من 297 ألف حالة، بينما وصل عدد حالات الوفاة لأكثر من 79 ألف شخص.