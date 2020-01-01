لزيادة سرعة التحميل عبر الإنترنت.. إطلاق تحديث جديد لمتصفح "فايرفوكس"

قامت شركة "موزيلا" بإطلاق تحديثا جديدا لمتصفح الإنترنت "فايرفوكس"، لزيادة سرعة البحث لدى المستخدمين عبر الإنترنت، وكذلك سرعة التحميل.

وذكر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن "فايرفوكس" التزمت بإصدار تحديثها الجديد رغم المصاعب الدولية المتمثلة في تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

وأشارت إلى أن تحديث "فايرفوكس" الجديد يتميز بتصميم جديد لشريط العناوين، بحيث يجعل البحث أسرع كثيرا، إضافة إلى أن سرعة تحميل الإنترنت عبر المتصفح الجديد أسرع بصورة كبيرة، علاوة على أن شريط العناوين بات يسمح بتكبيره عند إجراء عملية البحث، بحيث تظهر أسماء المواقع بخط أكبر وباقي الروابط بصورة أصغر.

كما أدخل "فايرفوكس" عمليات بحث أكثر ذكاءً، تعرض كلمات رئيسية إضافية بالخط العريض أثناء الكتابة، إضافة لاقتراح التقنية الجديدة "سلاسل بحث" يمكن أن تساعد المستخدم في العثور على ما يبحث عنه بشكل أسرع.

وسيؤدي النقر على شريط العناوين الآن إلى عرض مواقع الويب الأكثر زيارة تلقائيًا أيضًا، وفي حالة فتح أحد هذه المواقع بالفعل، سيعرض Firefox اختصار "التبديل إلى Tab أخرى" بجوار عنوان URL الخاص به.

​بالإضافة إلى الإعلان عن ميزات شريط العناوين الجديدة، تؤكد موزيلا للمستخدمين أنه يمكنها الالتزام بجدول إصدار فايرفوكس لعام 2020 على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

وقالت موزيلا: "نريد توفير وصول غير متقطع للخدمات الحيوية الحكومية والصحية".

وأضافت: "لقد أعطينا أولوية لإصلاح بعض المشكلات، واتخذنا بعض الخطوات لتجنب تغييرات الشحن التي قد تؤثر سلبًا على تجربة المستخدم أو ربما تؤدي إلى تعطل بعض المواقع الإلكترونية".