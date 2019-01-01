حفل موسيقى أون لاين: "خليك في البيت وهنسليك"

08:30 ص | الأربعاء 08 أبريل 2020
طلاب التربية الموسيقية المشاركون فى «العزف»

طلاب التربية الموسيقية المشاركون فى «العزف»

كتب: مها طايع

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يبدو أن حظر التجول الذى فُرض مؤخراً، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح قِبلة المحترفين والموهبين بتقديم الألحان الموسيقية المميزة، هذا ما فعله أكثر من 40 طالباً بكلية التربية الموسيقية، بجامعة حلوان، حيث قدموا للمواطنين، ليلة أمس الأول، سيمفونية موسيقية مدتها 4 دقائق، عبر تطبيق «زووم» الإلكترونى، وهم بمنازلهم. يوسف مؤنس، طالب بالفرقة الثانية، ومسئول الأوركسترا، قدم قطعة موسيقية جديدة للمواطنين، لإسعادهم وتشجيعهم على البقاء بمنازلهم: «إحنا من فرق مختلفة وعشان مش عارفين ننزل ولا نقدم حفلات قررنا إننا يكون لنا دور مع الجهود اللى بتقدمها الدولة ونساعد فى إن الناس ما تخرجش».

استغرق التدريب على الحفل نحو 5 أيام متواصلة: «كلنا فتحنا نت وقررنا نعزف مع بعض، الموضوع صعب جداً ما كناش بنام عشان نقدر ندرب صح»، ونظراً لظروف الحظر ومنع التجمعات، واجه صعوبة شديدة حتى يستطيع ضبط الإيقاع الموسيقى بدقة عن بُعد، بين أعضاء الفرقة. «الطلبة بتوعنا مميزين وموهوبين، وقبل ما يعملوا الحفلة دى على النت عرضوها عليّا ورحبت بالفكرة»، حسب الدكتور كرم ملاك عميد الكلية، الذى سيقوم خلال أيام مقبلة بفتح باب التقدم الإلكترونى بالكلية، لجميع الموهوبين للمشاركة فى تقديم العزف الموسيقى، حتى الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

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