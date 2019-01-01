الكمبيوترات الخارقة.. أمل جديد لتطوير علاج سريع لكورونا

12:57 م | الثلاثاء 07 أبريل 2020
الكمبيوترات الخارقة

الكمبيوترات الخارقة

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

"شيزلونج كورونا".. كيف نتعامل مع المخالطين لمرضى كوفيد 19؟

"شيزلونج كورونا".. كيف نتعامل مع المخالطين لمرضى كوفيد 19؟

كوفيد 19.. ماذا يعني اسم الفيروس المستجد؟

كوفيد 19.. ماذا يعني اسم الفيروس المستجد؟

"شيزلونج كورونا".. كيف نفرق بين أعراض "كوفيد 19" وعلامات القلق النفسي؟

"شيزلونج كورونا".. كيف نفرق بين أعراض "كوفيد 19" وعلامات القلق النفسي؟

"صحة الأقصر" تناشد رواد السوشيال ميديا تحري الدقة فيما يخص"كوفيد 19"

"صحة الأقصر" تناشد رواد السوشيال ميديا تحري الدقة فيما يخص"كوفيد 19"

لتسريع البحث عن علاج فيروس كورونا المستجد، يستخدم العلماء والباحثون أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخارقة التي تعرف بـ"سوبر كمبيوتر" في جميع أنحاء العالم، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

 الكمبيوترات العملاقة الفائقة يمكنها معالجة المعلومات،

ويقول باحثون من جامعة "يونيفيرسيتي كوليدج لندن"، إنّ الكمبيوترات العملاقة الفائقة يمكنها معالجة المعلومات، التي قد تستغرق شهورا في الظروف العادية، في غضون أيام،  وهذا يعني أنّه يمكنها فحص ومعالجة مكتبات الأدوية المضادة للفيروسات المحتملة، بما فيها الأدوية التي تم ترخيصها بالفعل لعلاج أمراض أخرى، بسرعة كبيرة.

ويعمل فريق الجامعة البريطانية مع أكثر من 100 باحث من جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا لتحقيق أقصى استفادة من هذه الكمبيوترات في المعركة ضد وباء "كوفيد-19".

وقال البروفيسور في الجامعة البريطانية، بيتر كوفيني: "نستخدم القوة الهائلة للكمبيوترات الفائقة للبحث السريع في أعداد هائلة من المركبات الكيميائية المحتملة التي يمكن أن تثبط فيروس كورونا الجديد"، مضيفا أنّه يتم لاحقا استخدام أجهزة الكمبيوتر العملاقة ذاتها مرة أخرى، ولكن باستخدام خوارزميات مختلفة، لتحسين القائمة بحيث تتضمن المركبات الأفضل التي تلزم في ابتكار علاج جديد للفيروس الفتاك.

وأسرع كمبيوتر عملاق في العالم، يُعرف باسم "ساميت" ويوجد في مختبر "أوك ريدج" الوطني في الولايات المتحدة، ويمكن لهذه الآلات الفائقة تحليل مكتبات مركبات الأدوية في العالم، لتحديد القادرة على الارتباط "بالتيجان أو الأشواك على فيروس كورونا".

والتيجان أو الأشواك على سطح الفيروس القاتل تستخدم في مهاجمة الخلايا، ومن ثم تفتك بالبشر، ومن خلال إنشاء مركبات دوائية قادرة على الارتباط بهذه التيجان، يقول الباحثون إنّهم سيكونون قادرين على منع الفيروس من إصابة الخلايا البشرية.

ويمكن لهذه الكمبيوترات الفائقة أن تساعد في تحديد بروتينات الفيروس أو أجزاء من البروتين التي تحفز المناعة التي يمكن استخدامها لتطوير لقاح، كما يمكنها دراسة انتشار الفيروس داخل المجتمعات، وكذلك تحليل أصله وبنيته، وكيفية تفاعله مع الخلايا البشرية.

الأكثر قراءة

القبض على شاب بسبب مسح لعابه على مواد غذائية في سوبر ماركت

القبض على شاب بسبب مسح لعابه على مواد غذائية في سوبر ماركت

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، بتهمة مسح لعابه على منتجات في سوبر ماركت.
علماء يشرحون آلية دواء علاج القمل والجرب في قتل كورونا

علماء يشرحون آلية دواء علاج القمل والجرب في قتل كورونا

تدعي دراسة جديدة أن عقارا يعالج الجرب وقمل الرأس، قادر على القضاء على الفيروس التاجي المستجد الذي يجتاح العالم كورونا، وقد يساعد في محاربة العدوى
علماء يكتشفون "نقطة ضعف" فيروس كورونا

علماء يكتشفون "نقطة ضعف" فيروس كورونا

اكتشف العلماء حديثًا نقطة ضعف لفيروس كورونا، وهو ما يفتح مجالًا لتصنيع لقاح محتمل.
"يغير شكل العالم".. حدث فلكي اليوم يتكرر كل 13 عاما

"يغير شكل العالم".. حدث فلكي اليوم يتكرر كل 13 عاما

يقترن اليوم، كوكب "المشتري" مع كوكب "بلوتو"، وهو حدث فلكي يحدث كل 13 عامًا، ويتكرر حدوثه هذا العام ثلاث مرات، وفقا لوصف خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ"الوطن".
صور.. جثث ضحايا كورونا تتراكم في شوارع الإكوادور: مش ملاحقين يجمعوها

صور.. جثث ضحايا كورونا تتراكم في شوارع الإكوادور: مش ملاحقين يجمعوها

تسبب الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم في أزمة مرعبة في الإكوادور، تتعلق بجثث الضحايا، حيث في جواياكيل أكبر مدينة في البلاد، تُترك جثث ضحايا كوفيد