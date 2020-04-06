آخرها الإبل في السعودية.. الحيوانات تستغل الحظر وتتجول هي بالشوارع

فرضت العديد من الدول حول العالم حجر صحي على المواطنين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الأمر الذي دفع بعض الحيوانات إلى التجول في الطرق الخالية من السكان، وكان آخرها ظهور الإبل وهي تتجول في السعودية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر قطيع من الإبل يتجول ليلا في حي الشرائع بمدينة مكة المكرمة في السعودية، في ظل خلو الشارع من الماراة، نظرا لتنفيذ قرار حظر التجول هناك، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

فيديو متداول ..

قافلة من الإبل تتجول ليلاً بحي الشرائع مخطط 4 ، بعد الهدوء الذي أنتاب الشوارع ، وخلوها من المارة والسيارات ، تماشياً مع إجراءات منع التجول. pic.twitter.com/dkxsfZ14r3 — أخبار مكة المكرمة (@AkhbarMakkah) April 6, 2020

ولم تكن هذه الواقعة الأولى لتجول الحيوانات في الشوارع بالآونة الأخيرة، حيث تداول رواد السوشيال ميديا، مشهدا غريبا لتمساح يتجول خارج إحدى مراكز التسوق بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد التزام الجميع منازلهم نتيجة للحجر الصحي الذي فرضته الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

والتقط أحد سكان المنطقة ويدعى كليفورد سوسيس، صورا وفيديو للتمساح وهو يتجول خارج مركز تسوق في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الأربعاء الماضي، ووصفه بأنه تجاهل تعليمات البقاء في المنازل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ظهور خنازير برية في المغرب

وفي المغرب، تداول رواد السوشيال ميديا، مقاطع فيديو تظهر عشرات من الخنازير البرية تجوب شوارع بعض المدن المغربية في ظل فرض الحجر الصحي بالبلاد، وذلك بحثا عن الطعام.

والتقط رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر ما ياقرب 30 خنزيرًا بريا، في مدينة إفران بالمغرب، كما شهدت قرى منطقة أطلس ظهور الخنازير في العديد من الأحياء هناك، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

ظهور الماعز في ويلز

وسيطرت مجموعة من الماعز الجبلية على بلدة "لاندودنو" بشمال مدينة ويلز البريطانية، من خلال التنزه في الشوارع الخالية، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

والتقط المراسل بصحيفة "مانشستر إيفننج نيوز"، أندرو ستيورات، بعض الصور للماعز التي انطلقت في المدينة حيث كانت تتنزه في الحدائق وتأكل الأعشاب، واتصل بالشرطة.

ظهور أسد في شوارع تشيلي

وشهدت تشيلي، ظهور أسد في شوارعها، قبل أن تنجح الشرطة التشيلية في الإمساك به بعد 3 ساعات من تجوله بالشوارع الخالية من السكان، بسبب فرض حظر التجول هناك للحد من انتشار كورونا، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

El Puma llegó a Santiago pic.twitter.com/gQz3I7IhSS — El Caps en casa (@El_Caps) March 24, 2020

القرود في شوارع تايلاند

كما شهدت شوارع منطقة "لوبوري" بوسط تايلاند، انتشار مئات القرود، وسط شجار عنيف بينها، من أجل الحصول ولو على "موزة واحدة"، بعدما تسبب فيروس كورونا في انخفاض أعداد السياح الذين عادة ما يجلبون لهم الطعام بشكل كبير، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ظهور طواويس في مدريد

والتقط سكان مدينة مدريد، مشهدا جميلا لمجموعة طواويس وهي تتجول في شوارع العاصمة الإسبانية في وضح النهار.