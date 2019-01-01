فيديو.. تمساح يتجول في ولاية كارولينا الجنوبية بسبب فيروس كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا غريبا لتمساح يتجول خارج إحدى مراكز التسوق بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد التزام الجميع منازلهم نتيجة للحجر الصحي الذي فرضته الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

والتقط أحد سكان المنطقة ويدعى كليفورد سوسيس، صورا وفيديو للتمساح وهو يتجول خارج مركز تسوق في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الأربعاء الماضي، ووصفه بأنه تجاهل تعليمات البقاء في المنازل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال "كليفور" معلقا على الأمر: " يبدو أن الطبيعة بدأت بالفعل في استعادة سيطرتها، هذا التمساح يتسكع في وسط هذا المركز التجاري المزدحم أو المزدحم عادة".

وكان حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر، أمر جميع الشركات غير الأساسية بالإغلاق يوم الأربعاء الماضي، ومع بقاء العديد من السكان في المنزل، تمكن الحيوان من السيطرة على المنطقة.

وفي اليوم التالي، تلقت محمية "Folly Beach Public Safety" في ولاية كارولينا الجنوبية، تقارير عن تمساح يتجول في المدينة، و ذكرت ولايات أخرى أن الحيوانات تتجول في المناطق التي يسكنها عادة البشر، والذين يمارسون الآن التباعد الاجتماعي لتجنب الفيروس التاجي.

وبلغ عدد المصابين بولاية كارولينا الجنوبية حتى أمس، أكثر من 1900 حالة مؤكدة من الإصابة بالفيروس التاجي، بما في ذلك 40 حالة وفاة، وفقا لموقع وزارة الصحة الأمريكية.