قائد طائرة بريطاني يتحول إلى عامل دليفري بسبب كورونا

تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في معظم أنحاء العالم، أثر بشكل كبير على وظائف بعض الأشخاص، الأمر الذي دفع قائد طائرات مدنية للعمل كدليفري لدى إحدى المتاجر، ولكن دون أن يدخل ذلك اليأس أو الحزن إلى قلبه.

وقرر بيتر لوجن، الذي يعمل لدى الخطوط الجوية البريطانية أن لا يبقى حبيس منزله بعد أن وجد نفسه لا يعمل بشكل مؤقت عقب إلغاء رحلات الطيران، بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وبدأ بيتر مسيرة مهنية جديدة قادته إلى أن يصبح عامل توصيل لدى سلسلة متاجر "تيسكو" المعروفة في بريطانيا، حيث يوصل بيتر يوميا المواد الغذائية، وغيرها من الاحتياجات إلى الأشخاص الذين تمنعهم ظروفهم من مغادرة بيوتهم أما لكبر سنهم أو لمعاناتهم من أمراض خطيرة، مما يجعلهم عرضة لخطر كبير في حال انتقال عدوى كورونا لهم.

وكتب بيتر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" في يوم عمله الأول، قائلا: "تم تعليق مفاتيح طائرات الخطوط الجوية البريطانية 747 لفترة من الوقت، والآن أقود (قمرة القيادة) من متاجر تيسكو".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مبادرة الطيار البريطاني، مشيدين كذلك بما يقدمه من عمل إنساني في مساعدة الآخرين في هذه الظروف الصعبة.

وغرد طيار أميركي، يدعى براد تيت، قائلا: "لقد أظهرت قوة شخصيتك يا بيتر، أرجو أن تعود إلى قمرة القيادة في طائرتك قريبا".