فيديو.. تصوير الليزر يكشف فائدة الكمامة في منع نشر عدوى كورونا

08:14 م | الإثنين 06 أبريل 2020
تصوير الليزر يكشف فائدة الكمامة في منع نشر العدوى

تصوير الليزر يكشف فائدة الكمامة في منع نشر العدوى

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى إيطاليا لدعمها في مواجهة فيروس كورونا

الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى إيطاليا لدعمها في مواجهة فيروس كورونا

الصحة العالمية تجدد تأكيدها: اليمن لا يزال خاليا من فيروس كورونا

الصحة العالمية تجدد تأكيدها: اليمن لا يزال خاليا من فيروس كورونا

كبار ضباط الجيش الجزائري يتبرعون براتب شهر لمكافحة فيروس كورونا

كبار ضباط الجيش الجزائري يتبرعون براتب شهر لمكافحة فيروس كورونا

وزير التجارة الجزائري: شطب التجار المخالفين خلال أزمة فيروس كورونا

وزير التجارة الجزائري: شطب التجار المخالفين خلال أزمة فيروس كورونا

أظهرت لقطات صورت بتقنية الليزر، أهمية ارتداء الكمامات الطبية من أجل وقف انتشار مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ومنع نشر العدوى بالفيروس من شخص مصاب لآخر سليم، عبر هواء الزفير أو الرذاذ الملوث "من خلال السعال أو العطس"، أو حتى التنفس قرب أشخاص أصحاء، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز". 

انتشار الفيروس لمسافات بعيدة في حالة عدم ارتداء الكمامة

وتكشف اللقطات المصورة بتقنية تعرف باسم "شليرين"، انتشار الهواء والرذاذ بحرية لمسافات بعيدة في حالة عدم ارتداء الكمامة، وفي لقطة أخرى وبعد أن يرتدي الشخص ذاته القناع الواقي، لا يُرى الرذاذ أو هواء الزفير تقريبا، مما يسهم في وقاية الآخرين.

ويقول الأطباء إن أكثر من 100 ألف من حبيبيات الرذاذ تخرج من الشخص حين يتكلم أو يتنفس، وتعلق في الهواء في الأماكن المغلقة لتسقط الحبيبات الكبيرة، فيما تبقى الأجزاء الأصغر سابحة في الجو لفترات أطول.

وتمتد فائدة الكمامة كذلك إلى الشخص السليم، لأنها تحميه بشكل كبير إذا اضطر لمخالطة مرضى أو عند عدم قدرته لظرف ما على اتباع سياسة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين على الأقل.

الأكثر قراءة

"مفيش فايدة".. عالم فيروسات: كورونا سيبقى معنا إلى الأبد

"مفيش فايدة".. عالم فيروسات: كورونا سيبقى معنا إلى الأبد

عا عالم الفيروسات فيتالي زفيريف، إلى إدراك أن فيروس كورونا المستجد سيبقى مع البشرية إلى الأبد.
القبض على شاب بسبب مسح لعابه على مواد غذائية في سوبر ماركت

القبض على شاب بسبب مسح لعابه على مواد غذائية في سوبر ماركت

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، بتهمة مسح لعابه على منتجات في سوبر ماركت.
فيديو.. الطفل إسماعيل يدفن وحيدا وأمه تشاهد جنازته أونلاين بسبب كورونا

فيديو.. الطفل إسماعيل يدفن وحيدا وأمه تشاهد جنازته أونلاين بسبب كورونا

تم دفنه وحيدا دون عائلة، لتشاهد والدته "سعدية" جنازته عبر الإنترنت
علماء يكتشفون عرضًا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا

علماء يكتشفون عرضًا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا

لا يزال يكتشف العلماء حول العالم، أعراضًا جديدة لفيروس كورونا المستجد.
أطباء صينيون يعثرون على فيروس كورونا داخل أجساد القطط

أطباء صينيون يعثرون على فيروس كورونا داخل أجساد القطط

في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، اكتشف الأطباء البيطريون الصينيون إصابة حوالي 15% من القطط بالفيروس داخل مقاطعة ووهان.