فيديو.. تصوير الليزر يكشف فائدة الكمامة في منع نشر عدوى كورونا

أظهرت لقطات صورت بتقنية الليزر، أهمية ارتداء الكمامات الطبية من أجل وقف انتشار مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ومنع نشر العدوى بالفيروس من شخص مصاب لآخر سليم، عبر هواء الزفير أو الرذاذ الملوث "من خلال السعال أو العطس"، أو حتى التنفس قرب أشخاص أصحاء، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".
انتشار الفيروس لمسافات بعيدة في حالة عدم ارتداء الكمامة
وتكشف اللقطات المصورة بتقنية تعرف باسم "شليرين"، انتشار الهواء والرذاذ بحرية لمسافات بعيدة في حالة عدم ارتداء الكمامة، وفي لقطة أخرى وبعد أن يرتدي الشخص ذاته القناع الواقي، لا يُرى الرذاذ أو هواء الزفير تقريبا، مما يسهم في وقاية الآخرين.
ويقول الأطباء إن أكثر من 100 ألف من حبيبيات الرذاذ تخرج من الشخص حين يتكلم أو يتنفس، وتعلق في الهواء في الأماكن المغلقة لتسقط الحبيبات الكبيرة، فيما تبقى الأجزاء الأصغر سابحة في الجو لفترات أطول.
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