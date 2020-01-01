لدعم الأطباء.. شركة مجوهرات روسية تنتج قلادة على شكل فيروس كورونا

أثارت شركة مجوهرات طبية روسية، جدلا كبيرا خلال الأسابيع الماضية، بعد إنتاجها قلادة على شكل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي لاقت رواجا واسعا لدى كثيرين مقابل انتقادات من آخرين.

وبدأت الشركة الروسية، التي تتخذ من مدينة كوستروما مقرا لها، إنتاج وبيع القلادة الفضية مع انتشار فيروس كورونا مطلع العام الجاري، مقابل ألف روبل روسي، أي ما يعادل 207 جنيهات مصرية، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وعلى الرغم من شراء عدد كبير القلادة عبر الإنترنت أو من بعض المتاجر، اعتبر آخرون إنتاجها في هذا التوقيت استغلالا للأزمة التي يمر بها العالم، بسبب تفشي جائحة كورونا.

وتحدث بافيل فوروبيف، مؤسس الشركة الروسية، قائلا: "أنها تعبير عن دعمنا للأطباء والممرضين الذين يواجهون فيروس كورونا هذه الأيام، وليست طريقة لاستغلال الأزمة الحالية"، وفقا لتقارير صحفية روسية محلية.

وتابع: "متابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاص محترمون، فهم أطباء وممرضون وآخرون لهم علاقة بالطب".

وأشار إلى أن كثيرا من المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا قدموا القلادة هدية للأطباء الذين أشرفوا على علاجهم، وكان لهم دور كبير في إنقاذ حياتهم.

كما نشر عدد كبير ممن اشتروا القلادة صورا لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يعلقونها على رقابهم وتتدلى على صدورهم، مبدين إعجابهم بالفكرة.

والجدير بالذكر، أن الشركة باعت حتى الآن أكثر من ألف قلادة في جميع أنحاء العالم، بحسب فوروبيف، الذي يتوقع أن يزيد الطلب على المنتج بمجرد أن تنحسر أزمة فيروس كورونا.