وجبات غذائية وكفالة لـ"ستر بيوت" المتضررين من "كورونا"

«بيوت مستورة»، حملة لدعم آلاف الأسر غير القادرة من عمال اليومية فى ٦ محافظات، أطلقتها مؤسسة نور الخيرية، فى ظل الأزمة التى تمر بها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعتمد الحملة على توصيل المساعدات للأسر الأكثر احتياجاً.

تحكى نور الهدى الجمال، رئيس المؤسسة، أن هذه المبادرة تأتى لدعم جهود الدولة فى مواجهة الفيروس، لافتة إلى أن المحافظات هى بورسعيد، الجيزة، دمياط، سوهاج، الأقصر، أسوان، مؤكدة أن الحملة تستهدف توزيع مواد غذائية تكفى أكثر من خمسة أشخاص لمدة شهر.

تسعى المؤسسة لكفالة أكبر عدد من الأسر التى تأثر مصدر رزقها بأزمة «كورونا» فى القرى والأقاليم المختلفة، خصوصاً بعد غلق الأسواق وتوقف معظم أماكن عمل عمال اليومية، وذلك من خلال سياسة طرْق الباب، منعاً لأى تجمعات: «سيتم تقديم المساعدات فى كراتين غذائية مغلفة ومعقمة بالكامل حفاظاً على سلامة الجميع». تدعو مؤسسات المجتمع المدنى للوقوف إلى جانب الدولة لدعم جهودها فى محاربة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن المجتمع المدنى عليه أن يعلن حالة الطوارئ لدعم غير القادرين: «المساعدات التى تقوم بها الجمعيات الأهلية ليست لحظية أو مرتبطة بتوقيت معين».

تسعى المؤسسة لمساعدة المتضررين فى الظروف القاسية التى تمر بها البلاد فى عدد من محافظات الجمهورية، بخاصة الأسر المحتاجة التى تأثرت بشكل مباشر من وقف العمل وانقطاع دخلها اليومى، لتوفر لهم بدائل، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان عن طريق مساعدات غذائية متنوعة لسد حاجتهم: «مش عايزين حد يدخل عليه الشهر الكريم وهو محتاج ومش لاقى قوت يومه».