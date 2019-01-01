هل تنتقل عدوى فيروس كورونا عن طريق الحيوانات المنزلية؟

06:21 م | الإثنين 06 أبريل 2020
فيروس كورونا والحيوانات المنزلية

فيروس كورونا والحيوانات المنزلية

كتب: وكالات

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انتاب بعض الناس الخوف بعد الإعلان عن إصابة حيوانات بفيروس كورونا، وحرص كبير الخبراء في الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية فلاديمير نيكيفوروف، على طمأنة الجميع، لافتا إلى أنه من غير الممكن الإصابة بكوفيد 19 من الحيوانات المنزلية.

هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا عن طريق الحيوانات؟

وقال "نيكيفوروف" في حديث تلفزيوني بحسب "روسيا اليوم": "ظهرت معلومات تفيد، بأن الكلاب والقطط تحمل فيروس كورونا، ولجأ أطباء البيطرة إلى التخلص منها بالقتل الرحيم، موضحا أن القطط لا تصاب بفيروس كورونا، لأن لها (فيروس كورونا خاص بها)، لا ينتقل إلى البشر".

يذكر أن المتحدث باسم المركز البلجيكي لمكافحة فيروس كورونا، أعلن نهاية الشهر الماضي، عن تسجيل حالات انتقال عدوى المرض إلى القطط من أصحابها في بلجيكا.

وأعلنت جمعية حماية الحيوانات البرية WCS، إصابة نمر في حديقة حيوانات نيويورك بفيروس كورونا، ويعتقد أن العدوى انتقلت إليه من عامل الحديقة الذي يرعاه.

وقد بينت نتائج دراسة أجراها علماء معهد "هابين للبحوث البيطرية"، أن القطط معرضة للإصابة بفيروس كورونا COVID-19 أيضا.

وأصيبت قطة بفيروس كورونا في هونج كونج، بعد تشخيص إصابة صاحبها بالفيروس ونقله إلى المستشفى.

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