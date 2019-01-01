أطباء صينيون يعثرون على فيروس كورونا داخل أجساد القطط

01:17 م | السبت 04 أبريل 2020
القطط

القطط

كتب: وكالات

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في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، اكتشف الأطباء البيطريون الصينيون إصابة حوالي 15% من القطط بالفيروس داخل مقاطعة ووهان.

وحسبما نقلت "سبوتنيك" عن دراسة نشرتها مجلة "bioRxiv" الإلكترونية، ليلة أمس، أنه قد اختبر المتخصصون عينات الدم المأخوذة من 39 قطة قبل تفشي الفيروس، و102 بعد انتشاره، حيث اتضح أنه قبل انتشاره لم تكن الحيوانات مصابة، لكن عقب توغله السريع أصيبت 15 من 102 قطة.

ويذكر أنه في 27 مارس الماضي، تم تسجيل أول حالة لانتقال الفيروس من رجل إلى قط في بلجيكا، حيث اكتشف العلماء الصينيون أن القطط لا تمرض، ولكن عند إصابتها بالعدوى تموت بنسبة 100%.

وتفشى فيروس كورونا المستجد في ووهان، الصين، في أواخر ديسمبر 2019.

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