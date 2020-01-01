قصة صورة x الملعب.. يد سواريز تمنع غانا من إنجاز تاريخي في كأس العالم

الرغبة في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق للمنتخبات الأفريقية في بطولة كأس العالم، دفع نجوم المنتخب الغاني لتقديم مونديال لن ينسى من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة، خاصة بعدما أنتهى مشوار البلاك ستارز بطريقة درامية بيد المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز.

غانا يفاجئ منتخب أوروجواي

دخل المنتخب الغاني المباراة وعينه على الوصول للمربع الذهبي كأول منتخب أفريقي يحقق هذا الإنجاز متخطيًا سابقيه المنتخب السنغالي والكاميروني الذين حققوا أفضل إنجاز للقارة السمراء بالوصول لدور الثمانية.

وعلى الرغم من البداية القوية لمنتخب أوروجواي بقيادة الثلاثي الهجومي لويس سواريز ودييجو فورلان، إلا أن دفاع المنتخب الغاني وحارس مرماه كانت لها بالمرصاد، قبل أن يشن البلاك ستارز العديد من الهجمات الخطيرة معتمدًا على مهاجمه المتألق أسامواه جيان.

وسرعان ما أسفرت الهجمات المتتالية للمنتخب الغاني، عن هدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عن طريق تسديدة صاروخية من علي سولي مونتاري، من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك المنتخب الأوروجواياني، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلاك ستارز.

فورلان يدرك التعادل مبكرًا

لم ينتظر منتخب أوروجواي سوى 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليدرك هدف التعادل بقذية لاتينية من النجم فورلان، من خلال ركلة حرة مباشرة، سكنت أقصى الزاوية لحارس المنتخب الغاني.

هجوم ناري من ثلاثي الفريق اللاتيني فورلان وسواريز وكافاني، ولكن تألق حارس المنتخب الغاني تصدى لها ببراعة، وفي الجانب الآخر واصل الثنائي مونتاري وجيان هجماتهم المتواصلة، والتي تألق موسليرا في التصدي لها ببراعة.

لتمتد المباراة للأشواط الإضافية، والتي شهدت السير على نفس المنوال من هجمات الفريقين، واستبسال المدافعين، وكاد كيفن برنس بواتينج يخطف هدف الفوز للمنتخب الغاني برأسية قوية في الدقيقة 28 من الأشواط الإضافية، لكنها علت عارضة موسليرا.

سواريز يحول مصير المباراة بيده

وشهد الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي لقطة المباراة، بعدما تقمص سواريز دور حارسه موسليرا، بالتصدي لرأسية مهاجم المنتخب الغاني، لينقذ الكرة بيده من على خط المرمى الخالي من حارسه، ليتلقى البطاقة الحمراء، ويحصل البلاك ستارز على ركلة جزاء.

وأهدر أسامواه جيان ركلة الجزاء، بعدما اصطدمت تسديدته بالعارضة، ليصبح سواريز منقذًا لفريقه الذي نجح بعد ذلك في حسم المباراة لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ليقطع تذكرة العبور للمربع الذهبي، وينهي أحلام البلاك ستارز في تحقيق إنجاز تاريخي.