قصة صورة × الملعب.. تكريم لا ينسى من نادي فرنسي بعد فاجعة طائرة سالا

05:59 ص | الأحد 05 أبريل 2020
نانت يكرم سالا

نانت يكرم سالا

كتب: حسن شحاته

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إيميليانو سالا، موهبة أرجنتينية واعدة، لفت أنظار أندية الدوري الإنجليزي "البريميرليج" إليه، بعد تألقه اللافت رفقة فريقه نانت الفرنسي، أملاً في بداية تاريخية، في أحد أقوى الدوريات الـ5 الكبرى، لكنها انتهت قبل أن تبدأ، ليقدم فريقه الفرنسي لافتة إنسانية، لن تمحى من ذاكرة جماهير الساحرة المستديرة.

بداية الحلم

بدأ المهاجم الأرجنتيني سالا، في أخذ أولى خطواته نحو الدوري الإنجليزي بالتوقيع لنادي كارديف سيتي، الذي تعاقد معه بعد موسم رائع مع الفريق الفرنسي، ولكنه لم يكن يتخيل أنها ستكون بداية آخر أيام في حياته.

وحرص سالا على الذهاب لتوديع زملائه، في فريقه القديم نانت، وجمع حقائبه للانتقال إلى كارديف، لبداية رحلته الإحترافية الجديدة.

سقوط طائرة سالا 

وفي يوم 21 يناير عام 2019، صعد اللاعب على متن الطائرة من فرنسا متجهًا إلى كارديف، للانضام لتدريبات فريقه الجديد، ولكن انتهت رحلة اللاعب بعد سقوط طائرته، في فاجعة كروية جديدة أصابت عشاق الساحرة المستديرة، بالحزن لفترة طويلة، على فقدان اللاعب الذي لم يجري العثور على جثته.

وسرعان ما تحركت جميع الجهات المختصة، للبحث عن اللاعب، على أمل العثور عليه حيًا، ودعوات من جميع محبي الساحرة المستديرة على إيجاد الموهبة الأرجنتينية، على قيد الحياة.

لافتة إنسانية رائعة من نادي نانت

في ظل اختفاء اللاعب، وتكثيف البحث عنه، أوقف حكم مباراة نانت مع ضيفه سانت إتيان، المباراة لمدة دقيقة كاملة، عند الدقيقة الـ9، في إشارة إلى رقم لاعبه السابق إيميليانو سالا المفقود، وذلك في ختام المرحلة الـ22 من الدوري الفرنسي، بحسب "روسيا اليوم".

ورفعت الجماهير، لافتات من أجل سالا، أبرزها علم الأرجنتين، كما ارتدى لاعبو نانت، قمصانا حملت كلها اسم زميلهم السابق.

وحرصت مجموعة من جماهير كارديف، الذي وقع له سالا قبل اختفائه المباراة، على حضور المباراة، ورفعت لافتات كتبت عليها: "لم نشاهدك تلعب من قبل أو تحرز هدفا لكن.. إيميليانو سنحبك أكثر".

نهاية الحلم بالعثور على جثة سالا

وفي يوم 8 فبراير للعام ذاته، تبددت آمال عشاق اللاعب في العثور عليه حيًا، بعدما تمكنت الشرطة البريطانية من العثور على جثة سالا، غارقة في بحر المانش، بعد فترة طويلة من البحث، ليتأكد نهاية أحلام اللاعب، منذ سقوط الطائرة. 

وفي لافتة طيبة آخرى من نادي نانت الفرنسي، جمد الفريق اللعب بالقميص رقم 9، تكريما لرحيل إيميليانو سالا، ليصبح آخر من ارتداه في تاريخ النادي، وفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي".

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