"تحدي ورقص وفيديوهات".. كيف تعامل نجوم الفن والرياضة مع أزمة كورونا؟

تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في إيقاف العديد من الأنشطة الرياضية والفنية حول العالم، منذ بداية ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، الأمر الذي دفع العديد من نجوم الفن والرياضة لقضاء أوقاتهم ببعض التحديات والوسائل الترفيهية المختلفة، خاصة في ظل فرض حظر التجوال، وانعزال بعض النجوم في منازلهم.

ونرصد لكم في التقرير التالي، كيف تعامل نجوم الفن والرياضة مع أزمة كورونا والعزل المنزلي؟

تحدي الخير

شارك العديد من نجوم الفن والرياضة في مبادرة تحدي الخير، والتي قام سعد الدين سمير، مدافع النادي الأهلي، يوم 18 مارس الماضي، بإطلاقها من أجل التكفل بعدد من الأسر المتضررة من الجلوس في المنازل وعدم العمل، بسبب فيروس كورونا.

ونشر سعد فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وفيسبوك، يطالب خلاله الجميع بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، للتغلب على الفيروس في ظل هذه الظروف الصعبة، وأطلق مبادرة "تحدي الخير" مع عدد من لاعبي كرة القدم، بالتعاون مع جمعية رسالة.

وكشف اللاعب، عن تكفله بـ 20 أسرة بالتعاون، وأرسل التحدي إلى زملائه في النادي الأهلي شريف إكرامي ووليد سليمان وكريم نيدفيد، وزميله المحترف في الدوري الإنجليزي محمود حسن تريزيجيه، بالإضافة إلى لاعبي نادي الزمالك محمود علاء وطارق حامد.

كما أعلن طارق حامد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قبوله التحدي والتكفل بمساعدة 30 أسرة لمدة شهر، وتحدى أحمد فتحي وأحمد عيد وشيكابالا وعبدالله السعيد وعمرو السولية وجنش وعمر جابر.

وقبل وليد سليمان التحدي مع سعد سمير وإكرامي وطارق حامد ومحمود علاء، من خلال نشر فيديو عبر حسابه على تويتر، كشف خلاله عن التكفل بـ25 أسرة خلال الفترة المقبلة.

انا قبلت التحدي معاكوا يا @SSamir @SEkramyofficial @Trezeguet @MahmoudAlaa @TarrekHameed

و ربنا يقدرنا علي فعل الخير وياريت كل اللي يقدر يساعد بحاجة ميتأخرش ده اكتر وقت لازم نشيل بعض فيه وربنا يحفظكوا جميعا ويحفظ مصر وشعبها

وليد سليمان ...#تحدي_الخير pic.twitter.com/H3S8xpEjXs — Walid Soliman (@Walid11Soliman) March 18, 2020

كما استجاب مشاهير الفن للمبادرة، حيث نشر الفنان تامر حسني فيديو له عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "أنا بقبل تحدي صديقي عمرو يوسف وبشكره على الدعوة دي وإحنا كلنا عاوزين الناس تقعد في بيوتها عشان ربنا يعدي المحنة دي على خير بإذن الله في مصر والوطن العربي والعالم كله، وفيه ناس هتقدر تقعد في البيت وفيه ناس لا عشان شغلها باليومية فإحنا عاملين الحملة دي عشان خاطركم".

وأعلن حسني عن تكفله بـ400 أسرة فقيرة: "أنا إن شاء الله هتكفل بـ400 أسرة وأي أفكار هتطلع جديدة هتجمعنا مع بعض هكون معاكم فيها".

وقال الفنان أحمد فهمي خلال حسابه الرسمي: "أنا قبلت التحدي وهاتولي 50 أسرة الشهر ده، وبتحدى أكرم حسني وكريم عبد العزيز وهشام ماجد وأحمد عز، وشيكو وعلي ربيع".

وقال السعدني، خلال فيديو له على صفحته الشخصية بموقع "انستجرام": "أنا قبلت التحدي يا شيكو، وهتكفل بـ 50 أسرة، وأتحدى محمد إمام وأحمد رزق وعلاء الشربيني وأحمد داوود".

تحدي المناديل

وشهد تحدي المناديل مشاركة كبيرة من نجوم الرياضة لاستعراض مهاراتهم في ظل توقف الدوري، بالإضافة لحث المواطنين على البقاء في منازلهم للوقاية من الإصابة بكورونا، حيث نشر حسين الشحات لاعب فريق النادي الأهلي، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يستعرض مهاراته في اللعب بـ"بكرة المناديل" بديلا عن كرة القدم، معلقًا عليه: "احمي نفسك احمي بلدك".

ودعا حسين الشحات كل من وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودي وبندر الأحبابي لاعب العين الإماراتي وأحمد الشيخ للمشاركة في التحدي.

كما شارك محمد مجدي أفشة لاعب فريق النادي الأهلي، في التحدي، حيث نشر حساب الأهلي عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لنجم الأهلي يستعرض مهاراته في اللعب بـ"بكرة المناديل"، بديلا عن كرة القدم، كما تحدى أفشة كلا من حسين الشحات ومحمود متولي ومحمد الشناوي.

ودخل السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد، تحدي المنديل، حيث قام باستعراض مهاراته مستبدلا الكرة ببكرة مناديل في ظل توقف النشاط الرياضي.

ورشح أليو بادجي، كلا من محمود كهربا وياسر إبراهيم⁩ ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة لقبول التحدي.

فيديوهات تيك توك

شارك عدد كبير من الفنانين فيديوهات عبر تطبيق تيك توك، لتمضية وقتهم في وقت حظر التجوال التي فرضته البلاد، بالإضافة إلى حث المواطنين على البقاء في منازلهم.

ونشر الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، فيديو له عبر تطبيق التيك توك، قائلا خلاله: مساء الخير وبإذن الله هتعدي على خير.. وبكرة وبعده بالكتير، كلنا هنقول يلا حصل خير، معاكم العبد لله صلاح ابن عبدالله عبر حسابه الوحيد على التيك توك.

وعلق على الفيديو، قائلا: "هفك البوك واتسلي معاكم على التيك توك".

كما نشرت الفنانة ميريهان حسين، عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو لها عبر تطبيق الـ"تيك توك"، أثناء تقليدها مشهد للفنانة منى ذكي من مسرحية كده أوكيه.

وعلقت "حسين": "أنا النداهة ندهتني وعملت تيك توك.. أهو أهو".

كما انضم الفنان أكرم حسني لتطبيق Tik Tok، حيث نشر مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على تويتر، وظهر فيه وهو يغني أغنية "بكلمك مش بترد"، بصحبة نجله، أثناء تواجدهما في الحجر المنزلي.

وعلق على الفيديو: "استعنا على الشقا بالله، أول فيديو ليا على Tik Tok".

وشاركت الفنانة هنادي مهنا مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، لقضاء وقت فراغها، معلقةً :"كورونا خلتني أعمل تيك توك.. ده أنا ههريكو".

الرقص على أغنية "OH Na Na"

نشر رمضان صبحي جناح النادي الأهلي، مقطع فيديو له مع زوجته حبيبة إكرامي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وهما يرقصان على أغنية "OH Na Na" الشهيرة، وعلق عليه: "هل تستطيعون فعل ذلك؟".

كما قام مصطفى محمد مهاجم الزمالك، بمشاركة مقطع فيديو له رفقة خطيبته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وهو يرقص على الأغنية ذاتها.