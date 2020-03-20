بعد مشادات السوبر.. "كورونا" ينهي خلافات نجوم القطبين

بعد حالة من الاحتقان شهدها الوسط الرياضي في الآونة الأخيرة، على خلفية المشادات العنيفة التي وقعت خلال مباراة الأهلي والزمالك، خلال بطولة السوبر المصري، إلا أن تحدي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تمكن من إنهاء كافة الخلافات بين قطبي الكرة المصرية.

وعلى الرغم من حالة الذعر التي أثارها فيروس كورونا، بعدما اجتاح معظم دول العالم، وتسبب في إصابة أكثر من 325 ألف شخص حول العالم، إلا أن مبادرة "تحدي الخير" التي أطلقها سعد سمير، أظهرت المعدن الحقيقيى لإنسانية لاعبي الأهلي والزمالك، من خلال مساعدتهم للمتضررين من الفيروس بالبقاء في منازلهم.

كورونا تنهي خلاف نجوم الأهلي والزمالك بمبادرة "تحدي الخير"

وقام سعد الدين سمير، مدافع النادي الأهلي، يوم 18 مارس الماضي، بإطلاق مبادرة "تحدي الخير" من أجل التكفل بعدد من الأسر المتضررة من الجلوس في المنازل وعدم العمل، بسبب فيروس كورونا.

ونشر سعد فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وفيسبوك، يطالب خلاله الجميع بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، للتغلب على الفيروس في ظل هذه الظروف الصعبة، وأطلق مبادرة تحدي الخير مع عدد من لاعبي كرة القدم، بالتعاون مع جمعية رسالة.

وكشف اللاعب، عن تكفله بـ 20 أسرة بالتعاون، وأرسل التحدي إلى زملائه في النادي الأهلي شريف إكرامي ووليد سليمان وكريم نيدفيد، وزميله المحترف في الدوري الإنجليزي محمود حسن تريزيجيه، بالإضافة إلى لاعبي نادي الزمالك محمود علاء وطارق حامد.

لاعبو الزمالك والأهلي يقبلون تحدي سعد

وقبل محمود علاء، مدافع نادي الزمالك المشاركة في تحدي الخير، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر، أعلن خلاله التكفل بمصاريف 30 أسرة من الأسر التي التزمت بالبقاء في المنازل ولا يوجد لها أي مصدر رزق آخر، بالتعاون مع زميله طارق حامد، ولاعبي الأهلي شريف إكرامي ووليد سليمان وحسام عاشور، ومحمود حسن تريزيجه لاعب أستون فيلا.

كما أعلن طارق حامد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر، قبوله التحدي والتكفل بمساعدة 30 أسرة لمدة شهر، وتحدى أحمد فتحي وأحمد عيد وشيكابالا وعبدالله السعيد وعمرو السولية وجنش وعمر جابر.

وقبل وليد سليمان التحدي مع سعد سمير وإكرامي وطارق حامد ومحمود علاء، من خلال نشر فيديو عبر حسابه على تويتر، كشف خلاله عن التكفل بـ25 أسرة خلال الفترة المقبلة.

انا قبلت التحدي معاكوا يا @SSamir @SEkramyofficial @Trezeguet @MahmoudAlaa @TarrekHameed

و ربنا يقدرنا علي فعل الخير وياريت كل اللي يقدر يساعد بحاجة ميتأخرش ده اكتر وقت لازم نشيل بعض فيه وربنا يحفظكوا جميعا ويحفظ مصر وشعبها

وليد سليمان ...#تحدي_الخير pic.twitter.com/H3S8xpEjXs — Walid Soliman (@Walid11Soliman) March 18, 2020

وقال عمر السعيد، مهاجم الزمالك في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "قبلت التحدى من حسين الشحات وهتكفل بـ30 أسرة لمدة شهر وبتحدى محمد إبراهيم ومحمود حمدي وعامر عامر وإبراهيم حسن وعطوة وميدو جابر ومصطفى فتحي".

وانضم كريم نيدفيد، لاعب الأهلي، للتحدي، وأعلن تحمله تكاليف معيشة 20 أسرة من غير القادرين، وطالب زملاءه رمضان صبحي ومحمد هاني وحسام عاشور ومحمد محمود بالمشاركة في "تحدي الخير"، وقال أحمد فتحي: "أنا هتكفل بـ 30 أسرة لمدة 3 أشهر.. وبتحدى وليد أزارو وعلي معلول وحسين الشحات ومحمود وحيد وعبد الشافي".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت في وقت سابق عقوبات السوبر المصري كالتالي: إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وجدير بالذكر أن لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.