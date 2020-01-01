"شيزلونج كورونا".. كيف نفرق بين أعراض "كوفيد 19" وعلامات القلق النفسي؟

03:12 م | الأحد 05 أبريل 2020
أعراض كورونا

أعراض كورونا

كتب: فادية إيهاب

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حالة من الرعب والخوف سيطرت على البيوت مع الانتشار الهائل لكم الأخبار والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد المتفشي في عدد من دول العالم، والذي أثر بالسلب على نفسية الأشخاص، خاصة مع اعتماد بعض الدول على العزل المنزلي، من بينهم مصر، التي تتبع إجراءات فرض حظر حركة المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بقرار حكومي، لمواجهة انتشار "كوفيد 19".

ومع حالة القلق المستمرة بشأن انتشار "كوفيد 19"، قد تظهر أعراض شبيهة لفيروس كورونا على الأشخاص نتيجة للتوتر المستمر، والتي تؤثر سلبا على الجهاز المناعي بوابة الهجوم الرئيسية للفيروس.

وتوضح "الوطن"، عبر سلسلة "شيزلونج كورونا "، الفارق بين أعراض "كوفيد 19" وعلامات القلق النفسي، وفقا لما قالته الدكتورة هبة العيسوي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، وفقا للأبحاث العلمية العالمية. 

أعراض كورونا المستجد 

- ألم الحلق 

- السعال 

- الحمى 

- ضيق التنفس 

- فقد حاستي الشم والتذوق 

أعراض القلق من كورونا

مع حالة التوتر والقلق النفسي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، يشعر الإنسان ببعض العلامات التي قد توهمه بأنه مصاب بالفيروس، والتي تؤثر بالسلب على الجهاز المناعي.

ومن علامات القلق النفسي:

- مشاكل بالمعدة، خاصة الإسهال والغثيان، وقد تزيد عند مرضى القولون العصبي

- ألم بالحلق 

- ألم باليدين والقدمين 

- نشفان الريق

- زيادة ضربات القلب

- الكحة والإسهال 

لماذا يجب أن نفرق بين أعراض كورونا وعلامات القلق النفسي؟ 

عندما يصاب الأشخاص بالقلق والتوتر نتيجة الخوف والترقب من فيروس كورونا، يعطي الجسم إنذارا كاذبا لجهاز المناعة من أجل المواجهة، فضلا عن زيادة هرمونات الإجهاد وهي "الكورتيزون والأدرينالين"، المحفزة لجهاز المناعة فيعطي أعراضا كاذبة عن المرض. 

وعلى الإنسان المحافظة على صحته الجسمانية والتوزان النفسي والمناعي حتى لا يكون عرضة أكثر للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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