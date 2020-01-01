لنقل المرضى وكبار السن.. "محمد" يساعد أهالي منطقته بسيارته وقت الحظر

إعلان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لأي شخص يحتاج التنقل طوال الـ24 ساعة، حال كان يحتاج ذلك، خصوصا في فترات الحظر، إذا كان مريضا ولا يجد من ينقله، هي الخدمة التي قرر أن يقدمها محمد محمود، أحد قاطني منطقة العمرانية بالجيزة، لسكان منطقته طوال فترة الحظر المفروضة، ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

"بحاول أنفع أهل منطقتي".. مبادرة محمد محمود بكالوريوس نظم ومعلومات، الذي قرر تحويل سيارته لخدمة أهل المنطقة، وخصوصا كبار السن والمرضى، نظرا لما يشهده الشارع من قلة أعداد السيارات في بعض الأوقات، وصعوبة تنقل كبار السن والمرضى، في زحام المواصلات في أوقات الذروة، أو عدم وجود أي وسيلة نقل في وقت الحظر.

الشاب الذي كان يعمل مساءً بسيارته مع إحدى شركات نقل الركاب لتحسين دخله، مع بداية قرارات الحظر، وجد أن المرضى لا يجدون من يقلهم، فقرر تقديم الخدمة بشكل مجاني كمساعدة لأهل منطقته، فأعلن عن المبادرة، ونشرها في المجموعات التي تخص أهالي منطقته، وبالفعل بدأ في تنفيذها وكان سعيدا، وهو يقدم الخدمة لأهالي منطقته.

وفي ظل تزايد خطر العدوى من فيروس كورونا، والمخاوف يؤكد "محمد"، الذي يقل المرضى بسيارته، في حديثه لـ"الوطن"، أنه يهتم في المقام الأول بتعقيم السيارة، وشراء المعقمات والمطهرات الخاصة بالسيارة، كما يرتدي كمامة وقفازا في أثناء القيادة، مع وضع كمامات وقفازت طيبة للراكبين، ليقي نفسه وغيره من خطورة العدوى، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحذيرات الحكومة المتكررة.

أما عن السير وقت الحظر فيرى محمد، الذي يساعد أهالي منطقته، أن الأمر لن يكون صعبا، نظرا لأنه ينقل من يحتاج حقا للمساعدة في هذه الأوقات، هو ما يسهله عليه المرور وقت الحظر، نظرا لأن المريض لا ينتظر للصباح.