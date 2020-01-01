لدواعي كورونا.. مطعم أسترالي يستخدم طائرة في طلبات الدليفري

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لجأ مطعم أسترالي إلى طريقة غير عادية لتسليم البيتزا والجعة للسكان الذين يعيشون في عزلة شديدة بسبب الجائحة العالمية.

واستخدم مطعم ونزل "دانمارا وايسايد إن" الأسترالي، طائرة صغيرة لتنظيم عمليات تسليم البيتزا والجعة إلى المزارع في مناطق أستراليا النائية.

ويتطلع المطعم، الذي يوجد على الطريق في الإقليم الشمالي في أستراليا، أن تتحول هذه التجربة إلى خدمة توصيل وجبات سريعة أسبوعية إلى تلك المناطق النائية.

وتحدث مدير المطعم ومعد البيتزا، بن أندرسون، قائلا: "السكان المرسلة لهم البيتزا أحبوها جدا لدرجة أنهم تناولوها على الفطور في صباح اليوم التالي"، بحسب شبكة "سكاي نيوز"، نقلا عن وكالة الأانباء الفرنسية "فرانس برس".

وأضاف أندرسون: "لقد وضعنا فرن بيتزا ضخما بشكل سري، لكن الأخبار انتشرت بسرعة، وقد ورد للشركة مكالمات من صحفيين في إحدى المحطات الإذاعية يسألون عما إذا كان بإمكانه توصيل طلبية إلى الاستوديو الخاص بهم في بيرث على مسافة أكثر من 3000 كيلومتر.

وأشار أندرسون إلى، أن هذه المسافة خارج نطاق قدرته قليلا، كما أنه وفريقه يخطط، في الوقت الحالي، لتوصيل طلبيات إلى أماكن تبعد 100 كيلومتر فقط.

وكانت السلطات الأسترالية قد اتخذت بعض القيود والتدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا، من بينها ترك الطلبات عند الباب حتى يتمكن السكان من استلامها.

وجاءت تلك الفكرة للقائمين على المطعم، بعدما تأثر الموسم السياحي بإجراءات الإغلاق وحظر السفر وأدى إلى وقف تدفق النزلاء على النزل وبقاء الغرف شاغرة لأشهر، مع العلم أن السفر في الإقليم الشمالي ما زال يخضع لرقابة صارمة بسبب مخاوف من انتقال الفيروس إلى جماعات السكان الأصليين البعيدة.

والجدير بالذكر، أن الخبراء يحذرون من أن هذه الجماعات قد تكون عرضة كثيرا لانتشار المرض، بسبب ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة لديها.