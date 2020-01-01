3 علب بيرة مقابل لفة ورق حمام.. كورونا يعيد أمريكا لزمن المقايضة

تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في مطلع مارس الماضي، بالولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في قيام السكان بشراء البضائع بكثرة من المتاجر، ومن بين تلك البضائع مطهرات الأيدي والمناديل والمناشف الورقية وورق الحمام.

وذكرت المتاجر آنذاك، أن نقص البضائع وبالدرجة الأولى ورق الحمام، هو ظاهرة مؤقتة ستزول مع مرور الوقت، لكن تلك البيانات لم تقنع المشترين، الذين قرروا الاستفادة من عضويتهم في مجموعات مختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات على الإنترنت بغية تحقيق ما يسمى بالمقايضة "المبادلة العينية"، بحسب "روسيا اليوم".

ولفتت مستخدمة أمريكية لتطبيق Nextdoor الذي يساعد في البحث عن الجيران والتواصل معهم، انتباه المستخدمين إلى أن الأمريكيين يستخدمون هذا التطبيق لأغراض المقايضة، حيث قالت: "أحاول الآن استبدال خمسة أرطال من الدقيق بالخميرة.. لقد رأيت بعض الناس يستبدلون قطعة من لحم الخنزير بحزمة من المناديل الورقية".

ونشر مستخدم أمريكي آخر لتطبيق Nextdoor مدونة، أراد معرفة هل هناك أحد يرغب في مقايضة السكر بطعام القطط والكلاب.

بينما قام عدد من المستخدمين بإجراء استطلاع رأي، لمعرفة كم علبة من البيرة أنت جاهز لإعطاءها مقابل لفة واحدة من ورق الحمام؟ وكان رد الأغلبية كالتالي: "أنا موافق على علبتين أو 3 علب".