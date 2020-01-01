تمساح يأكل رجلا خالف تعليمات العزل الصحي في رواندا

05:27 ص | الجمعة 03 أبريل 2020
تمساح

تمساح

كتب: وكالات

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في ظل الأزمة التي يعيشها العالم كله حاليا بسبب فيروس كورونا التاجي المستجد الذي يجتاح العالم، تطبق الدول إجراءات إغلاق كلي وجزئي وعزلة منزلية لتقليل انتشار المرض، ومن يخالف يجد عقوبات رادعة من الحكومات، ولكن يبدو أن في رواندا ليست الحكومة فقط هي من تعاقب.

افترس تمساح ضخم رجلاً خالف تعليمات العزلة المنزلية التي فرضتها الحكومة في رواندا بسبب كورونا، أثناء اصطياده السمك، بحسب ما نقلت صيحفة "الإمارات اليوم" عن الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت رئيسة بلدية منطقة كامونيي، التي وقع بها الحادث، أليس كايتيسي، إذ هذه الواقعة حدثت أمس الأربعاء، على ضفاف نهر نيابارونعو، حيث افترس التمساح الرجل.

وصرحت رئيسة البلدية أليس كايتيسي بأن الضحية خالف نظام حظر التجوال الذي تفرضه الحكومة، ووصفته بأنه "واحد من قلة لا يتعاونون في تنفيذ إجراءات العزل الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا".

جدير بالذكر أن حكومة رواندا فرضت حظراً للتجوال منذ يوم الأحد الماضي، حين بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الازدياد داخل حدود البلاد.

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