الولايات المتحدة توصي بسحب دواء "زنتاك" فورا من الأسواق

أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الأربعاء، بسحب دواء حرقة المعدة "زانتاك" نهائيا من الأسواق ومنع تداوله أو تصنيعه، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".

وأوضحت الإدارة الأمريكية، على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن المطلب جاء بعد التحقيقات التي أجريت وتوصلت إلى أن أدوية "الرانيتادين" التي غالبا ما تباع باسم "زانتاك" تحتوي على مادة مسببة للسرطان، متابعة: "هذا يعني أن زانتاك لن يعود متاحا للاستخدام في الولايات المتحدة".

وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن المادة المسببة للسرطان ليست ناتجة عن التصنيع، لكنها تظهر إما مع مرور الوقت أو بارتفاع درجة الحرارة، مضيفة: "قررنا أن هذا الدواء لن يكون متاحا للمستهلكين والمرضى ما لم يتم ضمان جودته".

وأبرزت الإدارة الأمريكية، "نلتزم بضمان أن الأدوية التي يتناولها الأمريكيون آمنة وفعالة، نحن نبذل قصارى جهدنا للتحقيق في المخاطر الصحية المحتملة لأي دواء".

ووفقا لما ذكرته الويات المتحدة الأمريكية، سيتلقى منتجو "زانتاك" رسالة من إدارة الغذاء والدواء، تطلب منهم سحب الدواء من السوق، ما سيتم نصح المرضى بالتوقف عن تناول الأدوية التي تحتوي على ذات المادة الفعالة، وإيجاد بديل لها.

وأوصت الهيئة في هذا الإطار باللجوء إلى أدوية أكثر أمانا مثل فاموتيدين (Pepcid) أو سيميتيدين (Tagamet) أو إيزوميبرازول (Nexium) أو لانسوبرازول (Prevacid) أو أوميبرازول (Prilosec).