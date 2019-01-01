نتائج تحليلهما سلبية.. ممرض يقتل طبيبة لشكه في إصابته بكورونا منها

05:25 م | الخميس 02 أبريل 2020
لورينا و أنطونيو

لورينا و أنطونيو

كتب: لمياء محمود

أخبار متعلقة

"الصحة": عدد المتعافين من فيروس كورونا في مصر جيد جدا

"الصحة": عدد المتعافين من فيروس كورونا في مصر جيد جدا

بعد إدراج فيروس كورونا به.. قانوني يوضح قانون الأمراض المعدية

بعد إدراج فيروس كورونا به.. قانوني يوضح قانون الأمراض المعدية

9 أسئلة حول فيروس كورونا المستجد لا يعرف العلماء إجابتها

9 أسئلة حول فيروس كورونا المستجد لا يعرف العلماء إجابتها

طبيبة على راسها تاج دهب: جرافيتي لتكريم "الجيش الأبيض"

طبيبة على راسها تاج دهب: جرافيتي لتكريم "الجيش الأبيض"

حالة من الحزن والغضب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قتل ممرض طبيبة خنقًا، لشكه في أنها أصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الشرطة الإيطالية، إن الممرض أنطونيو دي بيس البالغ من العمر 28 عامًا، اتصل بالطوارئ في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، وأخبرهم أنه قتل شريكته لأنها أصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت السلطات أن الضحية لورينا كوارنتا وتبلغ من العمر 27 عامًا، طالبة بكلية الطب بجامعة "ميسينا"، وكانت تعمل مع "أنطونيو" في مستشفى "منيسيا" من أجل المساعدة في السيطرة على جائحة كورونا، وفوجيء زملاؤهما بوفاتها. 

وقال الضباط إنهم استدعوا المسعفين بعدما ذهبوا إلى شقة "لورينا"، ووجدوا أن المتهم قطع معصميه وسقط فاقدًا للوعي بعد ارتكاب جريمته، وتم إنقاذه من قبل زملاء الضحية في المستشفى، وبعدما استعاد وعيه فاجأهم بقوله :"لقد قتلت لورينا لأنها أعطتني فيروسات كورونا".

وأشارت نتائج الاختبارات الأولية التي أجريت للمتهم والضحية أنهما خاليان من الفيروس، وأن الاختبارات جاءت سلبية، ما جعل الممرض المتهم هدفًا لغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهور أنباء وفاة صديقته.

وأعلنت جامعة "مينسيا" أنها ستمنح شهادة التخرج لعائلة الطبيبة الضحية تكريمًا لها.

وكانت "لورينا" قبل وفاتها بأيام قد أشارت خبر وفاة حوالي 41 طبيبا إيطاليا أثناء تأديتهم واجبهم ضد فيروس كورونا المستجد بسبب نقص معدات الحماية الشخصية قائلة: "الآن أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة لإثبات المسؤولية وحب الحياة، يجب أن تظهروا الاحترام لأنفسكم ولعائلاتكم وللبلد، يجب أن تفكروا وتتذكروا أولئك الذين يكرسون حياتهم يوميًا لرعاية المرضى". 

وأضافت "دعونا نبقى في المنزل، دعونا نتجنب أن يصبح الشخص التالي المصاب بالمرض هو أحد الأحباء أو أنفسنا".

 

الأكثر قراءة

دراسة تفجر مفاجأة: كورونا ينتشر عبر الهواء ويظل معديا لساعات

دراسة تفجر مفاجأة: كورونا ينتشر عبر الهواء ويظل معديا لساعات

قالت دراسة علمية جديدة إن الفيروس التاجي القاتل كورونا، الذي يجتاح العالم، يمكن أن ينتشر في الهواء ويبقى معديًا لساعات.
"الدنيا ربيع ولا مطهرات".. رائحة ياسمين وفل في هواء الإسكندرية

"الدنيا ربيع ولا مطهرات".. رائحة ياسمين وفل في هواء الإسكندرية

تفاجأ أهالي محافظة الإسكندرية، مساء أمس، بانتشار رائحة الياسمين والفل في هواء المدينة الساحلية وذلك في مختلف مناطق المدينة،
صور.. حقيقة العثور على "دب" يتجول بشوارع كفر الدوار أثناء الحظر

صور.. حقيقة العثور على "دب" يتجول بشوارع كفر الدوار أثناء الحظر

قالت مصادر أمنية لـ"الوطن" إن ما تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعى من صور دُب يظهر فى أحد شوارع مدينة كفر الدوار بالبحيرة، أثناء حظر التجوال، غير حقيقى
قد تصبح جائحة عالمية.. سلالة جديدة من الحمى القرمزية تظهر في بريطانيا

قد تصبح جائحة عالمية.. سلالة جديدة من الحمى القرمزية تظهر في بريطانيا

وحذر الخبراء الآن من أن سلالة جديدة من المرض يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء العالم وتصبح الوباء العالمي القادم
أزهار فصل الربيع بريئة من روائح الفل والياسمين

أزهار فصل الربيع بريئة من روائح الفل والياسمين

بين الهزل والجد انتشرت رسائل على مواقع التواصل الاجتماعى، تؤكد وجود روائح عطرية فى الهواء، استشعرها أهالى محافظة الإسكندرية، ومن بعدهم مواطنون فى بورسعيد