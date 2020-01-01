عمدة مدينة أمريكية للمجرمين: خذوا استراحة لتكونوا آمنين من كورونا

عمل سيلفستر تيرنر عمدة مدينة هيوستن الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية، على الحد من الجرائم خلال الفترة الحالية التي تشهد انتشار فيروس كورونا، على طريقته الخاصة.

تيرنر حاول استخدام طريقة الإقناع والتعاطف مع مجرمي مدينته، لإقناعهم بعدم ارتكاب جرائم خلال الفترة العصيبة الراهنة، مطالبًا إياهم بأخد استراحة من ارتكاب الجريمة حرصًا على صحتهم.

وقال تيرنر في لقاء تليفزيوني بقناة "ABC" الأمريكية، مخاطبًا مجرمي هيوستن: "من هنا لانتهاء أزمة كورونا خذوا استراحة وابقوا في منازلكم ولا ترتكبوا جرائم".

وأضاف: "هكذا ستعيشون بأمان خارج السجن وسيذهب الشرطيون إلى منازلهم وعائلاتهم".

ويعيش عدد كبير من سكان العالم تحت الحجر المنزلي في الفترة الراهنة بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد، ما يؤدي إلى شوارع فارغة قد تصبح بيئة صالحة لارتكاب الجريمة.