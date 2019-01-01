وفاة الضحية الأصغر لفيروس كورونا في العالم

توفى رضيع عمره 6 أسابيع، أمس الأربعاء، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، في ولاية كونيتيكت الأمريكية.

وأصبح الرضيع المتوفى هو أصغر ضحايا فيروس كورونا المعروفة حتى الآن في العالم، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وأعلن نيد لامونت حاكم ولاية كونيتيكت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الفحوص أكدت مساء أمس أن الرضيع كان مصاباً بكوفيد-19، هذا أمر يفطر القلب".

وأضاف: "نعتقد أنه أحد أصغر الأشخاص سنا في العالم الذين يموتون من مضاعفات ناجمة عن كوفيد-19".