عطل مفاجئ يضرب واتساب وفيسبوك وإنستجرام

تعرضت منصات التواصل الاجتماعي واتساب وفيسبوك وإنستجرام، المملوكة لشركة فيسبوك الأمريكية، إلى عطل مفاجئ، إذ أبلغ مئات المستخدمين حول العالم عن انقطاع الخدمة.

وأبلغ المستخدمون عن انقطاع الخدمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، في كثير من الدول، منها مصر، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأظهر موقع "Down Detector" المتخصص في رصد منصات التواصل الاجتماعي، مشكلة واسعة الانتشار من حيث انقطاع الخدمة، والمشكلة تتمثل في فشل البعض في إرسال واستقبال الرسائل وتحميل الصور والفيديوهات.

ويبدو أن المناطق التي تعاني من مشاكل في خدمة المنصات التابعة لفيسبوك هي أجزاء من شمال أوروبا، بالإضافة إلى مناطق على طول السواحل الشرقية والغربية لأمريكا.

أبلغ أيضا عدد من المستخدمين في مصر عن مشكلة في الخدمة، وخصوصا في واتساب، ولكن لم يبلغ أحد عن مشكلة في إنستجرام وفيسبوك، وذلك عبر تغريدات على موقع "تويتر"، إذ كتب أحد المغردين "عندي مشكلة مع واتساب"، وأضاف آخر "واتساب بايظ".

يستخدم أكثر من 500 مليون شخص واتساب كل يوم، وتعتبر هذه المرة هي أحدث سلسلة الانقطاعات والأعطال التي تضرب منصة الرسائل المملوكة لـ فيسبوك.