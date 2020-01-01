آخرها أنستجرام.. طرق مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة شائعات كورونا

تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في العديد من دول العالم، دفع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لابتكار طرق جديدة لمواجهة الشائعات المنتشرة عن الفيروس، كان آخرها موقع "أنستجرام".

ونرصد لكم في التقرير التالي، طرق مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة كورونا.

أنستجرام

كشفت شركة إنستجرام، عن اتخاذها قرار جديد بإزالة أي محتوى ذو صلة بمعلومات عن فيروس كورونا المستجد، من قسمي "التوصيات"، و"استكشف" الخاصين بموقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وذكرت أنستجرام، في بيانها يوم الثلاثاء الماضي، أن قرارها سيسري على أي محتوى غير تابع لمنظمات صحية موثوقة، بحسب موقع "سكاي نيوز".

فيسبوك

وثق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة المصرية، الخاص بالتوعية من فيروس كورونا، حيث تظهر رسالة على الصفحة الرئيسية لحسابات المستخدمين، مضمونها: "عندما يتعلق الأمر بالصحة، يريد الجميع معرفة الأفضل لهم ولأسرهم، راجع أحدث المعلومات من (الصحة والسكان) حتى تتمكن من المساعدة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

كما وضع "فيسبوك" بوضع لينك موقع وزارة الصحة الجديد "Www.care.gov.eg"، الخاص بالتوعية من فيروس كورونا، من أجل زيارته ومتابعة المعلومات الصحيحة.

تويتر

وأطلق موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خدمة البحث المتخصص في فيروس كورونا، لضمان حصول الأشخاص على معلومات موثوقة عن الفيروس، وظهور محتوى صحيح ودقيق في طليعة نتائج البحث.

كما واصلت المنصة رصد المحادثات على هذه الخدمة للتأكد من أن الكلمات الرئيسية للبحث توفر النتائج المطلوبة بما في ذلك الكلمات التي تحتوي على أخطاء إملائية شائعة، بالإضافة لتوجيه نصيحة إلى مستخدميها بمتابعة حساب منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المحلية في بلدانهم.

يوتيوب

قرر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" إطلاق قسما لعرض مقاطع فيديو جديرة بالثقة حول فيروس كورونا الجديد على صفحته الرئيسية.

ومن المنتظر إضافة مقاطع الفيديو الجديدة التي تم التحقق منها، في محاولة لمنع تدفق المعلومات الخاطئة مع تطور الأخبار حول الوباء المستمر لفيروس كورونا الجديد، بحسب "روسيا اليوم".

وسيكون القسم الجديد في شكل خط على الصفحة الرئيسية، سيجمع المحتوى من المنافذ الإخبارية والمصادر الصحية الرسمية على المنصة.