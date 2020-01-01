قرار جديد من إنستجرام لمحاربة "شائعات كورونا"

انستجرام
أعلنت شركة إنستجرام، اتخاذها قرار جديد بإزالة أي محتوى ذو صلة بمعلومات عن فيروس كورونا المستجد، من قسمي "التوصيات"، و"استكشف" الخاصين بموقع الصور الشهير.
وأوضحت إنستجرام، في بيانها يوم أمس الثلاثاء، أن قرارها سيسري على أي محتوى غير تابع لمنظمات صحية موثوقة، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".
وقالت الشركة المملوكة لـ"فيس بوك"، إنها قررت تخفيض مرتبة المحتوى الذي يصنفه مدققو الحقائق من جهات خارجية على أنه كاذب، وذلك في الصفحة الرئيسية للموقع.
وكان موقع "تويتر" أعلن منع المستخدمين من نشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا المستجد، فيما قرر موقع فيس بوك تقديم إعلانات مجانية لمنظمة الصحة العالمية WHO
يسعى مجموعة من الباحثين إلى إجراء تجارب واختبارات جديدة لحسم مسألة انتهاء تواجد الفيروس التاجي المستجد كورونا في الصيف من عدمه، وذلك من خلال دراسة القشور الفارغ
في غضون أشهر قليلة، تحول فيروس كورونا المستجد من وباء إلى جائحة، حسبما أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية، حيث أصبح كابوسًا مفزعًا يهدد دول العالم وأرواح شعوبها.
بينما يحاول العالم السيطرة على الوحش المفترس الذي لا يزال يفتك بالضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ظهرت اليوم حالة لرجل صيني مصاب بفيروس "هانتا" والمعروف
تتوقع منظمة الصحة العالمية، أن الولايات المتحدة، يمكن أن تكون المركز التالي لوباء الفيروس التاجي المستجد كورونا، الذي يجتاح العالم.
في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، يعد مرضى حساسية الصدر أكثر عرضة للإصابة به خاصة في ظل انتشار الرياح الخماسينية المحملة بالأتربة.
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