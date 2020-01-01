قرار جديد من إنستجرام لمحاربة "شائعات كورونا"

09:25 ص | الأربعاء 25 مارس 2020
انستجرام

انستجرام

كتب: وكالات

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أعلنت شركة إنستجرام، اتخاذها قرار جديد بإزالة أي محتوى ذو صلة بمعلومات عن فيروس كورونا المستجد، من قسمي "التوصيات"، و"استكشف" الخاصين بموقع الصور الشهير.

وأوضحت إنستجرام، في بيانها يوم أمس الثلاثاء، أن قرارها سيسري على أي محتوى غير تابع لمنظمات صحية موثوقة، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وقالت الشركة المملوكة لـ"فيس بوك"، إنها قررت تخفيض مرتبة المحتوى الذي يصنفه مدققو الحقائق من جهات خارجية على أنه كاذب، وذلك في الصفحة الرئيسية للموقع. 

وكان موقع "تويتر" أعلن منع المستخدمين من نشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا المستجد، فيما قرر موقع فيس بوك تقديم إعلانات مجانية لمنظمة الصحة العالمية WHO

 

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