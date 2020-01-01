"دواء مجاني".. كيفية الحصول على "فيتامين د" وفوائده

يتجاهل الكثيرون نقص فيتامين د في الجسم، رغم أنه يحتوي على فوائد عديدة للشخص ويمكنه علاج والوقاية من عدد من الأمراض.
وشرح الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية كيفية الحصول على فيتامين د من خلال دواء مجاني وبكل سهولة، عن طريق الجلوس لمدة 20 دقيقة في الشمس كما أنها تعقم الدم من الميكروبات.
وشرح أبو النصر أن فيتامين د أيضا موجود في البيض ودسم اللبن لذلك ينصح بالبُعد عن خالي الدسم، وذكر أخصائي النباتات الطبية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك" فيما يلي أبرز فوايد فيتامين د حيث إن نقصه مهلك للجسم بحسب وصفه:
فوائد فيتامين د
- يساعد فيتامين د في علاج مرض الضغط.
- يساهم فيتامين د في علاج السكر .
- يعالج فيتامين د الالتهاب والروماتيزم.
- يعالج فيتامين د حساسية الصدر والحساسية بشكل عام.
- يساعد فيتامين د في علاج العظام.
- يساعد فيتامين في علاج الكبد الدهنى.
- يعتبر فيتامين د فعال جدا في علاج الاكتئاب.
- يعالج فيتامسن د قصور الغدة الدرقية .
- يساعد فيتامين د في علاج التهاب القولون، والقولون العصبى وكل أمراضه .
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