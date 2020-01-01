"دواء مجاني".. كيفية الحصول على "فيتامين د" وفوائده

يتجاهل الكثيرون نقص فيتامين د في الجسم، رغم أنه يحتوي على فوائد عديدة للشخص ويمكنه علاج والوقاية من عدد من الأمراض.

وشرح الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية كيفية الحصول على فيتامين د من خلال دواء مجاني وبكل سهولة، عن طريق الجلوس لمدة 20 دقيقة في الشمس كما أنها تعقم الدم من الميكروبات.

وشرح أبو النصر أن فيتامين د أيضا موجود في البيض ودسم اللبن لذلك ينصح بالبُعد عن خالي الدسم، وذكر أخصائي النباتات الطبية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك" فيما يلي أبرز فوايد فيتامين د حيث إن نقصه مهلك للجسم بحسب وصفه:

فوائد فيتامين د

- يساعد فيتامين د في علاج مرض الضغط.

- يساهم فيتامين د في علاج السكر .

- يعالج فيتامين د الالتهاب والروماتيزم.

- يعالج فيتامين د حساسية الصدر والحساسية بشكل عام.

- يساعد فيتامين د في علاج العظام.

- يساعد فيتامين في علاج الكبد الدهنى.

- يعتبر فيتامين د فعال جدا في علاج الاكتئاب.

- يعالج فيتامسن د قصور الغدة الدرقية .

- يساعد فيتامين د في علاج التهاب القولون، والقولون العصبى وكل أمراضه .

- يعالج فيتامين د جفاف الجلد والعين .

- يساعد فيتامين د في علاج الصرع والصداع المزمن .