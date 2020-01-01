بعد الحظر والعزل.. إذا كنت تحدق في الشاشات إليك علاج جفاف العين

مع فرض حظر التجوال والجلوس في المنازل بسبب فيروس كورونا، يقضي بعض الأشخاص أوقات فراغهم أمام شاشات التلفاز أو الهواتف المحمولة، ما يعرضهم لجفاف العيون نتيجة التحديق في الشاشات لفترات طويلة، ويصاحب ذلك نزول بعض الإفرازات، أو الإحساس بحرقة حول محجر العين.

ويزداد هذا الجفاف عادة خلال موسم الربيع، بجانب كثرة النظر إلى الشاشات الإلكترونية، وللوقاية من ذلك إليك علاجات منزلية لجفاف العين بحسب موقع "24".

علاج جفاف العين

تناول ما بين 7 و10 أكواب من الماء والسوائل الخالية من الكافيين.

ابتعد عن تناول الحلوى أو السكريات اصطناعية، وكذلك اللحوم المصنّعة مثل اللانشون والسجق والبرجر.

احرص على تناول الأسماك الدهنية، مثل السردين والمكاريل والسلمون والتونة والأنشوجة.

إذا كنت تدخن امتنع عن السجائر.

مارس تمرين العين يوميا، كالتالي: النظر إلى مسافة بعيدة (20 متراً مثلاً) كل 20 دقيقة، لمدة 20 ثانية، وخاصة خلال وقت التحديق في الشاشة.

لا تنظر إلى شاشة الكمبيوتر أو التليفزيون أكثر من 50 دقيقة متصلة.

لا تجلس تحت مروحة، أو في مواجهة فتحات مكيّف الهواء.

تناول المزيد من الخضروات والفواكه الغنية بالماء.

يمكنك استخدام قطرة للعيون تتوفر في الصيدليات من دون وصفة طبية.