"زواج غريب".. من هو ملك تايلاند الذي حبس نفسه مع 20 فتاة في العزل

03:36 ص | الخميس 02 أبريل 2020
ملك تايلاند

ملك تايلاند

كتب: رحاب عبدالراضي

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شغلت قصة وطريقة قضاء ملك تايلاند فترة العزل الصحي الأوساط، بعدما أضاف مها فاجيرالونكورن إليها بعض الترفيه، حيث اشترى فندقا كاملا في جبال الألب لقضاء فترة حجره الصحي لحين القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وعزل ملك تايلاند، نفسه في فندق فاخر عزم على شرائه في منتجع  جارميس بارتنكيرشن مع مرافقينه وعدد 20 فتاة، بحسب صحيفة الأندبندنت البريطانية.

وطلب الملك المعروف باسم راما إكس، إذنا من مقاطعة جبال الألب لإجراء حفلة خاصة به داخل الفندق منذ أيام لقضاء فترة العزل الصحي بعيدا عن الزحام، ولعدم الاختلاط مع الآخرين ولحين التوصل للقاح لعلاج الفيروس بصحبة زوجاته الأربعة وبصحبة الـ 20 فتاة.

من هو ملك تايلاند

ملك تايلاند الحالي، هو الابن الوحيد لملك تايلاند الأسبق بوميبول والملكة سيريكيت بجانب ثلاثة بنات.

تخرج في الكلية العسكرية الملكية في كانبيرا بأستراليا، وعمل ضابطا في الجيش التايلاندي، وتدرب مع القوات البريطانية والأسترالية والأمريكية، وهو طيار عسكري مؤهل وطيار مروحية، وأدى عمليات قتالية ضد الفيتناميين عبر توغل عسكري في الحدود الكمبودية التايلاندية.

تزوج فاجيرالونجكورن من الأميرة سومسوالي وله منها بنت واحدة هي الأميرة باجراكيتيابها (ولدت عام 1978)، ثم الممثلة بولبراسيرث يوفاديدا والتي أنجب منها عدة أبناء من البنات وولد واحد هو الأمير راسميجوتي ديبانجكورن المولود في 29 أبريل 2005، ثم تزوج حارسته الشخصية الجنرال سوثيدا فاجيرونجكورن، ومضيفة الطيران سوثيا أيوديا.

طقوس الزواج الغريبة لملك تايلاند

ظهرت العروس الأخيرة لملك تايلاند التي تزوجها في العام الماضي، منحنية، وراكعة، ومنبطحة على بطنها، وهي حركات تشمل معاني العرفان والمحبة، والاحترام للملك فقد رقدت أمام قدميه على الأرض، بينما تعطيه باقة من الظهور، والبخور.

 

 

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